Что-то задумали? В Беларусь прилетел уже второй опасный военный самолет России

От белорусской авиабазы до границы Украины около 300 км

В четверг, 10 октября, в Беларусь прилетел второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ, который может быть носителем ракеты Х-47М2 "Кинжал". Предыдущий самолет прибыл в страну 9 октября.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". По их данным, МиГ-31К приземлился на аэродроме "Мачулищи".

Также отмечается, что истребителей типа МиГ-31К ВКС РФ не было в Белоруссии 1,5 года. В последний раз они были в стране 6 апреля 2023 года.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что перебазирование МиГ-31К в Беларусь также может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда находять под угрозой на российских аэродромах. В то же время он подчеркнул, что не стоит отбрасывать версии с провокациями, поскольку после удара российского "шахеда" недалеко от Мозыря, где расположен НПЗ, который случайно стал публичным, "стало понятно, что РФ может готовить провокацию против Беларуси".

Как известно, авиабаза "Мачулищи" расположена вблизи Минска. С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину авиабаза является местом базирования российских оккупантов и использовалась ими для обстрелов территории Украины. Здесь в феврале 2023 года был взорван российский разведывательный самолет А-50.

Сейчас неизвестно, почему Россия перегнала на эту авиабазу свои МиГ-31К. Однако, если эти самолеты попытаются применить для обстрелов Украины, это может значительно сократить время подлета ракет до потенциальных целей на украинской территории, что теоретически может осложнить их перехват.

Что известно о МиГ-31К

МиГ-31 – это советский истребитель, способный поражать цель на расстоянии до 2 тысяч километров. Его модификация МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Пока такие ракеты могут запускать только истребители модификации МиГ-31К. Истребитель может нести только один снаряд.

Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты от ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты полагают, что именно на их базе разработали "Кинжал". Максимальная скорость – 4080 м/с или 14688 км/ч.

Напомним, 24 сентября появилась информация о том, что нескоростная воздушная цель пересекла государственную границу Украины и долетела до "стыка" Киевской и Житомирской областей. По предварительным данным, это мог быть учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Беларуси. В воздушных силах ВСУ эту информацию официально опровергли и отметили, что Беларусь не нарушала воздушное пространство Украины.