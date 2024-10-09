У Раді іронічно відповіли нардепу, який запропонував напасти на Білорусь

Де-юре Білорусь незалежна і суверенна країна

Україна не має переносити війну на територію Білорусі. Подібний вчинок означав би напад на де-юре незалежну країну і був би розцінений західними союзниками як акт агресії.

Саме так прокоментував заяву народного депутата Олега Дунди його колега Єгор Чернєв. Заяву зробив в інтерв’ю виданню "Телеграф".

"Я думаю, що у пана Дунди має бути зброя, яку видавали ще у 2022 році і він може, в принципі, йти штурмувати Білорусь і може там навіть якісь чотири квадратних метри захопити. Я не вважаю правильним, на сьогодні, відкривати ще один фронт у нашій війні", — заявив Чернєв.

За словами нардепа, якою б не була нині Білорусь — залежною від Росії, чи союзною, чи, фактично, частиною РФ, де-юре це незалежна і суверенна країна.

"Де-юре напад на незалежну країну означає, що це ми є агресорами в данному випадку. Тому що армія Білорусі, як показує практика і як намагається пєтляти Лукашенко все-таки не бере безпосередньої участі у війні", — підкреслив нардеп.

Так, Білорусь надає свою територію російським військам, проте сама від війни ухиляється.

"Точково, по російській армії, я думаю, що ми могли б відповідати, але заходити на територію Білорусі і воювати з білоруською армією означало б для міжнародних наших партнерів акт агресії", — зазначив Чернєв.

Російські пропаганда обов’язково використала б це у своїх цілях, а підтримка країн Заходу однозначно знизилася б.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Лукашенко підколов "російських Ваньок" і знову заговорив про мир з Україною.