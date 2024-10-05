Україні варто напасти на Білорусь? Чим це допоможе пояснив нардеп

Політик пояснив, що йдеться не про окупацію

Для України важливо продовжувати операції на території супротивника, оскільки це дозволить показати, що Росія нічого не контролює. Для цього ЗСУ можуть зайти невеликими підрозділами до Білорусі.

Про це розповів народний депутат України Олег Дунда під час виступу на XIII Форумі вільної Росії. За його словами, нинішня війна нагадує Першу світову, в якій переможе той, хто має більше ресурсів. Оскільки для України ця стратегія є програшною, їй необхідно бити в найвразливіші точки росіян.

За його словами, розширення операцій на кшталт Курської та перенесення їх на територію інших областей дозволить підірвати російську централізовану владу. Крім того, він вважає, що таку операцію треба провести і в Білорусі.

"Я глибоко переконаний, що якщо відносно невеликі підрозділи ЗСУ зайдуть, білоруська армія складе свою зброю. Це навіть не впевненість, це знання. А це сильний удар під дих Москві", — сказав він.

Пізніше у коментарі виданню Belsat Дунда пояснив, що він мав на увазі не окупаційну місію із захоплення частини Білорусі, а скоріше спільну операцію з представниками білоруської громадськості, які будуть готові взяти владу до своїх рук.

"Ми не окупанти і не повинні керувати Білоруссю. Білоруссю повинні керувати самі білоруси", — сказав він.

При цьому він додав, що місцеве населення є "абсолютно аморфним" і не захоче віддавати свої життя за Олександра Лукашенка. Тому протестувати у разі такої операції, на думку Дунди, ніхто не буде.

Як повідомлялося раніше, російський опозиціонер і чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров висловив думку, що Курську операцію ЗСУ хотіли проводити ще 2023 року, проте цьому завадила західна нерішучість.