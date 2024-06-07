Стануть викликом для ЗСУ? Директор Defence Express розповів про проблему з Mirage 2000

Це непогана машина, але краще збільшення у ЗСУ кількості F-16

Франція анонсувала, що надасть Україні винищувачі Mirage-2000, які, на думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, можуть стати викликом для ЗСУ. Зокрема зауважив, що є прихильником ідеї збільшення у ЗСУ кількості F-16, які мають кращі технологічні характеристики.

Хоча і Mirage-2000 теж "непогана машина". Про це Згурець сказав під час ефіру на телеканалі "Еспресо".

"Mirage-2000 — це багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Візуально його можна відрізнити від інших винищувачів, він має дельтаподібне крило. Є низка версій цього літака. Макрон говорить про Mirage-2000 версії 5. Це так звана експортна версія, яка має оновлені радари. Літак може використовувати ракети Storm Shadow/SCALP, бомби, комплектуватися підвісними контейнерами РЕБ. Тобто, це непогана машина", — зауважив Сергій Згурець.

За словами директора Defense Express, викликом може стати розпорошеність авіаційного парку та необхідність готувати пілотів ЗСУ на різних типах літаків для польотів на Mirage-2000. Для експерта це виглядає як технологічна пастка.

"Зараз ми вперлися в темпи підготовки пілотів (для F-16 — ред.) у США, Румунії, Данії. Виникає питання, де ми будемо готувати пілотів на ці Mirage", — додав Згурець.

Раніше "Телеграф" розповів про Mirage-2000, а саме — що це за літаки та що в них особливого. Також ми дізналися, чим вони відрізняються від F-16.