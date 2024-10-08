Ще один "мільйонер" з МСЕК? На Київщині поліція накрила організатора схеми для ухилянтів

Йому загрожує до 7 років тюрми

На Київщині посадовець медико-соціальної експертизи (МСЕК) сприяв ухиленню від мобілізації шляхом надання фіктивних груп інвалідності. Фігуранта затримано, а у нього вдома проведено обшуки.

Як зазначила поліція Київської області, в особи було знайдено понад 25 тисяч доларів.

За даними слідства, 59-річний голова міжрайонної МСЕК брав участь в організації схеми ухилення від призову на військову службу. Отримані за його допомогою документи сприяли подальшому виїзду чоловіків за кордон. У поліції наголошують, що фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

"Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон", — йдеться у повідомлені.

Під час обшуку за місцем проживання посадовця та в його автомобілі було виявлено понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів. Усі речові докази поліція вилучила.

У вересні цього року посадовцю було повідомлено про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що на тлі скандалу з головою МСЕК Хмельниччини Тетяною Крупою, вдома у якої знайшли понад 6 млн доларів, в деяких областях розпочато посилені перевірки вищевказаних установ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "мільйонерці" з МСЕК суд призначив запобіжний захід. Вже відомо, яку заставу вона має внести.