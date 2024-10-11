Как живут руководители МСЭК и сколько стоят их кресла – "Телеграф" выяснил пикантные подробности

После "крупяного кейса" скандал вокруг теневой работы медкомиссий набирает новые обороты

В Украине после громкого ареста главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы скандалы вокруг работы медико-социальных экспертных комиссий по всей стране разворачиваются с новой силой, обрастая новыми подробностями.

Журналисты "Телеграфа" выясняли некоторые скрытые моменты работы мсэковцев и заглянули в декларации топ-чиновников.

Что такое вообще МСЭК и для чего они нужны?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) — большая группа узкопрофильных медиков, которые собираются на заседание, чтобы решать, имеет ли человек право на инвалидность. Врачи в своих заключениях устанавливают группы инвалидности, проценты потери трудоспособности людей после травмы или болезни и т.д. Эта медико-экспертная работа комиссий охватывает как гражданских, так и военных.

В Украине МСЭК существуют с 1992 года, когда они появились вместо советских врачебно-трудовых экспертных комиссий, действовавших при СССР. Сейчас эти комиссии подчинены Министерству здравоохранения. МСЭК делятся на областные, городские, межрайонные и районные, а также центральную — в Киеве.

Чтобы получить группу по инвалидности, пациенты должны пройти МСЭК, на которую нужно получить направление либо от семейного врача, либо от медучреждений. Важно, что справка МСЭКа должна стать основанием для начисления гражданам денежного пособия от государства и оформления других социальных льгот.

Еще до полномасштабного вторжения РФ, как сообщали некоторые отечественные СМИ, МСЭКи стали местом торга и коррупции. В частности, расследователи указывали, что цены на справку об инвалидности стартовали от 15 тыс. грн.

По оценке же нардепа Алексея Гончаренко, по состоянию на 2024 год, справка об инвалидности на черном МСЭКовском рынке подорожала до $5 тыс.

В то же время граждане, реально нуждающиеся в подтверждении инвалидности, вынуждены отчаянно бороться с бюрократией (стоять в очередях, ежегодно подтверждать инвалидность, доказывать нетрудоспособность и т.п.). Иногда ситуация с комиссиями доходила до шокирующего абсурда, когда граждане без рук или ног ежегодно доказывали членам МСЭКов, что новые органы у них за 365 дней не выросли.

С начала полномасштабной войны ситуация осложнилась тем, что с фронтов начали возвращаться потерявшие конечности ветераны/ветеранки и бюрократическая система стала давать сбой.

Вместе с тем, очевидно, начал расти и наплыв уклонистов, которым схемщики открыли еще одну лазейку для побега от мобилизации (сумма, которую силовики нашли дома у чиновницы Крупы — около $5,5 млн — только подтверждает грандиозные масштабы заработка на платежеспособных военнообязанных).

Сколько стоят должности глав МСЭК?

Как выяснили журналисты "Телеграфа", в иерархической системе МСЭКов продаются не только справки, но и… должности. Причем, как рассказал изданию источник в правительстве, если кресло руководителя областного МСЭКа до февраля 2022-го оценивалось ориентировочно в $30 тыс., то сейчас прайсы выросли на порядки.

— Еще до скандала с Крупой должность главы областной МСЭК в регионах стоила от $50 тыс., а в Киевской области и столице — от $100-200 тысяч соответственно. Часть средств от этих теневых торгов по вертикали Минздрава могла поступать, как говорится "наверх", — рассказал собеседник "Телеграфа", не уточняя, перепадали ли такие "конверты" (как собственно и финансовые потоки от уклонистов) кому-то из руководства министерства.

В то же время реформа медико-социальной экспертной комиссии и запуск в 2024-м обновленного формата МСЭКов (о чем в начале прошлого года анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко) почему-то так и не началась…

Как живут некоторые другие руководители МСЭК

После скандала с главой Хмельницкого областного МСЭКа журналистов "Телеграфа" заинтересовали декларации топ-чиновников и в других регионах Украины. Ключевой в этом смысле естественно является столица, где, вероятно, проживает наибольшее в стране количество уклонистов-миллионеров на квадратный метр.

Итак, Киевский городской центр медико-социальной экспертизы возглавляет главный врач-главный эксперт Руслана Павловская.

В ежегоднойдекларации за прошлый год она указала, что в 2023-м она приобрела новую квартиру в Киеве на 56 кв. м за 500 тыс. грн (или около $12 тыс. по текущему рыночному курсу 41,49 грн/$1).

Источник — НАПК

Кроме того, согласно отчетности, еще одна квартира в столице на 63 "квадрата" номинальной стоимостью 519 тыс. грн принадлежит ее мужу.

Примечательно, это цена квартиры, указана в ценах 2012 года (на дату обретения права собственности). Рыночная же стоимость этого жилья сейчас может быть больше и зависит от ряда факторов (курс доллара, местонахождение, наличие парков, метро поблизости и т.п.).

Главным источником дохода Павловской указана заработная плата. За год она получила чуть более 236 тыс. грн (то есть в среднем получается, что зарплата в месяц главы МСЭК составляла около 20 тыс. грн).

А еще ей за год насчитали пенсию в 75 тыс. грн.

В целом же, анализируя декларации Павловской за предыдущие годы, можно увидеть несколько интересных вещей.

Так, в отчетности, которую чиновница подавала в 2017-м, декларировалось и другое имущество госслужащей и ее мужа. В частности, квартира в столице на 56 кв. м стоимостью 1,3 млн грн (дата обретения права собственности — еще в далеком 2003-м).

Также — доля мужа в 25% в квартире на 68,5 кв.м (тоже в Киеве; вступил в права в 1999-м) общей стоимостью 1,6 млн грн. Причем в графе стоимость на дату обретения указана просто цифра "12". Кто собственник (собственники) другой доли в 75% в отчетности не указано, и остается загадкой.

А также земельный участок площадью 2000 кв. м, записанный на мужа Павловской, в селе Глубокое Бориспольского района. В колонках по оценке земли почему-то указаны "единицы".

Также из декларации следует, что в тот период жизни Павловской она владела автомобилем DAEWOO Nexia за 121 тыс. грн. А ее муж декларировал более статусные машины: HONDA CR-V за 228 тыс. грн. и SUBARU FORESTER (правда, в разбитом виде). В последней ее декларации ни этих, ни других автомобилей нет.

Из декларации Павловской, внесенной за 2023-й

Из декларации, поданной Павловской в 2017-м

Из той же декларации образца 2017-го также стало известно о сыне врача — Дмитрии Юрьевиче Павловском (в поздних отчетностях главврача он почему-то не указывается).

По актуальным данным из аналитической системы YouControl, мужчина с таким ФИО владеет домом в селе Петропавловская Борщаговка в Киеве и земельным участком там же с кадастровым номером 3222485900:03:001:0114 (площадь — 0,08 га, целевое назначение — строительство и обслуживание дома, хозяйственных построек и сооружений; приусадебный участок).

Подробно о декларациях других руководителей МСЭК по регионам и их активах читайте в наших следующих публикациях на эту тему.

Участок, которым владеет Павловский Д.Ю. Данные — YouControl, kadastr.live

Как сообщалось, СБУ и полиция разоблачили очередную преступную схему по уклонению от мобилизации. В Ровно стражи порядка задержали двух женщин, которые за деньги помогали мужчинам избежать военной службы.

Силовики провели 48 обысков, в ходе которых изъяли более 14 млн грн (более 340 тысяч долларов. — Ред.), документацию, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику. По данным следствия, преступную схему организовала 50-летняя жительница Ровенского района вместе с двумя сообщниками.

За денежное вознаграждение злоумышленники фальсифицировали истории болезней пациентов, чтобы сделать их непригодными для военной службы. А к схеме фигуранты привлекли должностных лиц МСЭК областного центра.