Скільки поляків хочуть повернути чоловіків призовного віку в Україну (опитування)

Національне статистичне управління Польщі провело дослідження

Кількість поляків, які вважають, що країна повинна прийняти українських біженців, впала до 53%, що є найнижчим показником з лютого 2022 року. Крім того, дві третини громадян Польщі виступають за повернення в Україну чоловіків призовного віку.

Інформація про це з’явилася у виданні Euractiv. Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення аж 94% респондентів заявили, що підтримують прийом біженців. Протягом усього 2022 року показник залишався на рівні вище за 80%, а вже у 2023 почав поступово падати.

Національне статистичне управління Польщі (CBOS) вважає, що швидке зниження підтримки, яке спостерігалося і у 2023 році, може бути пов’язане із "зерновою кризою".

З середини 2022 року, коли ЄС відкрив так звані смуги солідарності для торгівлі з Україною, це призвело до того, що українське зерно та інший імпорт агропродовольчої продукції заполонили польський ринок, що призвело до різкого падіння цін на вітчизняну продукцію.

Водночас, згідно з даними дослідження, прийом українських біженців більше підтримують чоловіки — 60%, тоді як серед польських жінок до таких українців прихильно ставляться 47%.

Найбільшу підтримку висловлюють виборці партій правлячої коаліції: Ліві (S&D, 81%), Третій шлях (Renew/EPP, 72%) і блок Громадянської коаліції (EPP, 71%).

Водночас, на думку поляків, Польща має повертати в Україну чоловіків призовного віку. Таку ідею підтримали аж дві третини респондентів (67%), проти – трохи більше п’ятої частини (22%).

Крім того, приблизно кожен другий поляк (51%) стурбований тим, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, що, порівняно з початком повномасштабної війни, менше більш як на 20%, коли аж 77% висловили таке занепокоєння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща може повернути чоловіків назад в Україну. Тих, хто незаконно виїхав з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто.