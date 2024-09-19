Волинська трагедія. Історик пояснив, чому Польща сакралізує травми минулого

Щоб побудувати свою національну ідентичність

Польща має величезну кількість травм минулого, як і українське суспільство. Тільки коли ми говоримо про травми Голодомору чи Другої світової війни, ми намагаємося їх опрацьовувати. А польське суспільство травми минулого — і серед них Волинська трагедія — не так намагається опрацювати, як сакралізувати, побудувати свою національну ідентичність на травмах минулого.

Таку думку висловив історик Олександр Зінченко "Телеграфу". Повну версію розмови читайте у пʼятницю, 20 вересня, о 9:00.

І, як каже історик, проблема полягає в тому, хоч би що робили українці, у нас нема такого впливу на польське суспільство, щоб можна елементарно прокомунікувати якісь проблеми, каже він.

— Коли починаєш пояснювати, що було до двох десятків фактів вандалізму [на українських похованнях у Польщі], на які польська держава не реагувала, а часом блюзнірські поводилася… Ми наклали мораторій після того, як був зруйнований пам'ятник у Грушовичах — болгаркою зрізали український герб. Я хотів би подивитися на польську громадську думку, що у польських медіах творилося б, якби в Україні зрізали польського орла, — додав Зінченко.

Польща роками не відповідала на українські прохання бути уважнішими до українських місць пам'яті в Польщі, які постійно вандалізувалися. Натомість польські медіа розповідають лише те, що вигідно, розповідають тільки ті речі, де є клікбейт.