Якщо урізати допомогу, вони повернуться: Зеленський домовився з країною ЄС щодо ухилянтів

Президент не став розкривати деталей домовленостей із країною-союзницею про повернення військовозобов’язаних українців

Польща може повернути назад в Україну чоловіків, які незаконно виїхали з нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Домовленості між країнами вже досягнуто.

Про це на пресконференції "Україна-2024. Незалежність" розповів український президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що йдеться виключно про чоловіків, інші категорії громадян під ці домовленості не потрапляють.

"З Польщею є домовленості про повернення наших людей, які незаконно перетнули кордон. Я [говорю] тільки про повернення українських чоловіків, які зараз перебувають за кордоном", — сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що примусових заходів щодо повернення в Україну чоловіків не вживатимуть. Але зазначив, що "політично невигідно" країнам-союзникам витрачати фінансову допомогу на виплати біженцям – простіше відправити їх до України.

"Розумієте, політично не дуже вигідно всередині тих чи інших держав говорити, що ми відправляємо українців додому — для нас дуже дорого підтримувати їх. Простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців", — сказав Зеленський.

Також, за словами глави держави, домовленості на сьогодні досягнуто виключно з Польщею. З іншими країнами рішення поки що не знайдено.

"З іншими країнами є проблеми", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш раніше заявляв, що країна не проти допомогти Україні повернути військовозобов’язаних чоловіків. Проте станом на квітень поточного року не було розроблено точного механізму. Весною на території Польщі проживало 4,3 млн українців, серед яких 860 тисяч дорослих чоловіків. При цьому лише у 950 тисяч біженців було оформлено тимчасовий захист.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина також висловила готовність повернути українських чоловіків на батьківщину. Можливо це у тому випадку, якщо від України надійде офіційний запит.