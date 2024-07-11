Німеччина може допомогти Україні повернути чоловіків: названо умову

У Німеччині є політики, які всеціло підтримують таку ініціативу

Федеральний уряд Німеччини на чолі з Союзом (коаліційне об'єднання політичних партій) розглядає можливість повернення військовозобов’язаних чоловіків з України на батьківщину. За словами прем’єр-міністра Баварії Маркуса Зедера, це можливо у тому випадку, якщо від Києва надійде відповідний запит.

Про це повідомляє німецьке видання ASB Zeitung. Стверджується, що в Союзі є політики, які всеціло підтримують такі дії.

На запитання журналістів про те, чи планує Німеччина повертати в Україну військовозобов’язаних чоловіків, Зедер відповів коротко:

"Якщо Україна нас про це попросить".

Водночас, голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель, який раніше закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту в Німеччині, вкотре заявив про те, що чоловіки-українці повинні захищати власну країну, а не шукати прихистку в Німеччині.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі прокоментували повернення чоловіків в Україну. Також ми повідомляли, що у Польщі створять "Український легіон". Про формування батальйону президент Володимир Зеленський розповів під час брифінгу у Варшаві в понеділок, 8 липня. Зазначено, що батальйон складатиметься з українців-добровольців, які перебувають на території країн ЄС.