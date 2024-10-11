Сколько поляков хотят вернуть мужчин призывного возраста в Украину (опрос)

Национальное статистическое управление Польши провело исследование

Число поляков, считающих, что страна должна принять украинских беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года. Кроме того, две трети граждан Польши выступают за возвращение в Украину мужчин призывного возраста.

Информация об этом появилась в издании Euractiv. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев. В течение всего 2022 года показатель оставался на уровне выше 80%, а уже в 2023 начал постепенно падать.

Национальное статистическое управление Польши (CBOS) считает, что быстрое снижение поддержки, которое наблюдалось и в 2023 году, может быть связано с "зерновым кризисом".

С середины 2022 г., когда ЕС открыл так называемые полосы солидарности для торговли с Украиной, это привело к тому, что украинское зерно и другой импорт агропродовольственной продукции заполонили польский рынок, что привело к резкому падению цен на отечественную продукцию.

В то же время согласно данным исследования, прием украинских беженцев больше поддерживают мужчины — 60%, тогда как среди польских женщин к таким украинцам благосклонно относятся 47%.

Наибольшую поддержку выражают избиратели партий правящей коалиции: Ливи (S&D, 81%), Третий путь (Renew/EPP, 72%) и блок Гражданской коалиции (EPP, 71%).

В то же время, по мнению поляков, Польша должна возвращать в Украину мужчины призывного возраста. Такую идею поддержали две трети респондентов (67%), против – чуть больше пятой части (22%).

Кроме того, примерно каждый второй поляк (51%) обеспокоен тем, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, что по сравнению с началом полномасштабной войны меньше на 20%, когда 77% выражали такую обеспокоенность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша может вернуть мужчин обратно в Украину. Тех, кто незаконно уехал из нашей страны с начала полномасштабного вторжения. Договоренности между странами уже достигнуты.