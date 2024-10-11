"Своїх" практично не лишилося. Як живе зараз в окупації Маріуполь (фото, відео)

У місті дедалі менше корінних жителів, їх змінюють приїжджі з Росії

Пройшло два з половиною роки з моменту окупації Маріуполя російськими військами. І хоча окупаційна влада заявляє, що докладає зусиль до відновлення міста, ситуація насправді виглядає не так "райдужно", як запевняють колаборанти.

Про те, як насправді живе Маріуполь за умов російської окупації, розповідає "Телеграф". Так, окупанти у своїх Telegram-пабліках хвалиться тим, як відновлюють будівлю драматичного театру. Нагадаємо, що його було знищено російськими військами навесні 2022 року : окупанти скинули на нього авіабомбу, попри те, що перед входом було викладено напис "Діти".

У російських та проросійських Telegram-пабліках з’явилися відповідні фото.

У той самий час у місті дедалі менше корінних жителів, їхнє місце приїжджають вихідці з різних регіонів Росії. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що частина людей виїжджає на підконтрольну Україні територію, а також до країн Європи. Ще частина людей виїжджає до Росії.

"На сьогоднішній день з урахуванням всіх демографічних процесів, які відбуваються, то наших там має залишитись на початок зими, орієнтовно, до 70 тисяч всіх вікових категорій. А от росіян вже зараз 80-85 тисяч разом з військовими", — заявив Андрющенко. Він додав, що для уродженців "глибинки" Росії знищений Маріуполь виглядає привабливішим, ніж ті місця, де вони жили.

Крім того, Андрющенко повідомив, що відучора почав діяти заборона на територію Росії з Маріуполя та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей мешканцям, які не мають дійсного паспорта громадянина РФ. Офіційно це пояснюється тим, що ці люди нібито "несуть загрозу" Росії.

"Для тих, хто повернувся в окупацію за спробу переоформити нерухомість за російськими законами. Ми попереджали, що це пастка. Ось тепер, на жаль, пастка зачинилася", — заявив Андрющенко.

Водночас Маріупольська міська рада повідомляє, що росіяни відправляють дітей з Маріуполя на "виховання" до військово-патріотичних таборів. Там їм прищеплюють любов до Росії та Путіна, навчають володіння рукопашним боєм та вогнепальною зброєю, а також розповідають їм про "героїв спеціальної військової операції". Нещодавно понад 50 школярів Маріуполя провели час у військово-патріотичному таборі "Юний патріот" під Москвою.

Тим часом окупаційна влада не думає про відновлення будинків, зруйнованих їхніми ж військами. Так, будинок-сталінку, зруйнований після обстрілу, віддали генпідряднику на ремонт. Він передав цей об’єкт фірмі "Геопір", а вона найняла бригаду робітників. Однак будівельники не вклалися в строки, а потім реконструкція зовсім зупинилася. Зараз цей будинок тріщить по швах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що російські війська перетворили Вугледар Донецької області перед тим, як окупувати його.