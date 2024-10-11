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На руїни дивитись? У Росії хочуть зробити український Донбас центром туризму

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Михайло Дегтярьов Новина оновлена 11 жовтня 2024, 16:39
Володимир Путін та Михайло Дегтярьов. Фото Getty Images

Російський міністр зробив чергову безглузду заяву

Окупований Росією Донбас може стати новим центром спорту та туризму. При цьому РФ просто стирає із землі українські міста в цьому регіоні і не тільки.

Про це заявив міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов під час конференції "Нові горизонти", передає "Р-Спорт". Він зазначив, що робота у цьому напрямі вже розпочалася.

Робота зі створення та відновлення спортивних об’єктів у нових регіонах йде повним ходом. Стоїть завдання інтеграції їх у спортивне життя країни.

Упевнений, що завдяки спільним зусиллям Новоросія та Донбас зможуть стати новими центрами спорту та туризму ", – заявив Дегтярьов.

У мережі лише посміялися зі слів російського чиновника. Користувачі зазначили, що РФ перетворює регіон на руїни, а слова міністра є брехнею.

Нагадаємо, саме Дегтярьов заявив, що президента РФ Володимира Путіна називали "Кубертеном XXI століття" через Ігри майбутнього. Глава Кремля особисто відкривав змагання разом зі своєю фавориткою – фігуристкою Камілою Валієвою. За інформацією РФ, за перебігом цього турніру нібито спостерігав кожен третій житель Землі.

Теги:
#РФ #Донбас #Михайло Дегтярьов