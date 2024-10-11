"Своих" практически не осталось. Как живет сейчас в оккупации Мариуполь (фото, видео)

В городе становится все меньше коренных жителей, их сменяют приезжие из России

Прошло два с половиной года с момента оккупации Мариуполя российскими войсками. И хотя оккупационные власти заявляют, что прикладывают усилия к восстановлению города, ситуация на самом деле выглядит не так "радужно", как уверяют коллаборанты.

О том, как на самом деле живет Мариуполь в условиях российской оккупации, рассказывает "Телеграф". Так, оккупанты в своих Telegram-пабликах хвастаются тем, как восстанавливают здание драматического театра. Напомним, что он был уничтожен российскими войсками весной 2022 года: оккупанты сбросили на него авиабомбу, несмотря на то, что перед входом была выложена надпись "Дети".

В российских и пророссийских Telegram-пабликах появились соответствующие фото.

В то же время в городе становится все меньше коренных жителей, на их место приезжают выходцы из разных регионов России. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что часть людей выезжает на подконтрольную Украине территорию, а также в страны Европы. Еще часть людей выезжает в Россию.

"На сегодняшний день с учетом всех происходящих демографических процессов наших там должно остаться до начала зимы, ориентировочно, до 70 тысяч всех возрастных категорий. А вот россиян уже сейчас 80-85 тысяч вместе с военными", — заявил Андрющенко. Он добавил, что для уроженцев "глубинки" России уничтоженный Мариуполь выглядит более привлекательнее, чем те места, где они жили.

Кроме того, Андрющенко сообщил, что со вчерашнего дня начал действовать запрет на территорию России из Мариуполя и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей жителям, у которых нет действительного паспорта гражданина РФ. Официально это объясняется тем, что эти люди якобы "несут угрозу" России.

"Для тех, кто вернулся в оккупацию за попытку переоформить недвижимость по российским законам. Мы предупреждали, что это ловушка. Вот теперь, к сожалению, ловушка захлопнулась", — заявил Андрющенко.

В то же время Мариупольский городской совет сообщает, что россияне отправляют детей из Мариуполя на "воспитание" в военно-патриотические лагеря. Там им прививают любовь к России и Путину, обучают владению рукопашным боем и огнестрельным оружием, а также рассказывают им о "героях специальной военной операции". Недавно более 50 школьников Мариуполя провели время в военно-патриотическом лагере "Юный патриот" под Москвой.

Тем временем оккупационные власти не думают о восстановлении домов, разрушенных их же войсками. Так, дом-"сталинку", разрушенный после обстрела, отдали генподрядчику на ремонт. Он передал данный объект фирме "Геопир", а она наняла бригаду рабочих. Однако строители не вложились в сроки, а затем реконструкция и вовсе остановилась. Сейчас этот дом трещит по швам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, во что российские войска превратили Угледар Донецкой области перед тем, как оккупировать его.