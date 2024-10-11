Торецьк - суцільні руїни: як зараз виглядає місто, за яке йдуть запеклі бої (фото, відео)

Немає жодного цілого будинку

На східному фронті України продовжують точитись найзапекліші бої. Окупанти стирають з лиця Землі Торецьк, в який нещодавно увійшли.

У мережі вже публікують фото та відео міста, яке щодня під вогнем армії РФ, і дедалі більше перетворюється на руїни.

На знімках видно, що у Торецьку не залишилось жодного цілого будинку. Усі багатоповерхівки зруйновані та частково вигоріли. Вулиці міста затягнуто димом, адже пожежі від прильотів не вщухають.

Нагадаємо, що наразі Сили оборони України контролюють близько 40-50% території Торецька на Донеччині. Решта території — захоплена росіянами, які щодня атакують місто.

На відео, де показано Торецьк з висоти пташиного польоту, видно, що місто — суцільні руїни, але це не зупиняє російський вогонь. Окупанти щодня гатять по Торецьку, руйнуючи усе.

Зауважимо, що до початку війни у місті проживало понад 50 тисяч українців.

Також, за словами бійців ЗСУ, росіяни прагнуть закріпитися у Торецьку, щоб просуватися далі, зокрема, до Покровська. Крім того, це дозволить окупантам посилити свої позиції біля Часового Яру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські війська могли захопити ще три села під Покровськом.