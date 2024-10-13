Нічна тривога у Києві та низці областей: де лунали вибухи і що відомо про атаку

Громадяни закликали залишатися в укриттях до відповідного розпорядження

У ніч на 13 жовтня у Києві, а також у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Це пов’язано із фіксуванням руху російського ударного безпілотника "Шахед" у бік столиці.

Про це йдеться у пресслужбі Повітряних сил України. Через деякий час було повідомлено, що ворожі дрони були помічені у бік Броварів та Бориспільського, а також Білоцерківського районів Київської області,

Сирена про загрозу повітряних атак залунала у Києві близько 04.56. Громадян закликали залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

Приблизно о 05:20 з’явилася інформація про те, що на Київщині було чути звуки вибухів. В ОВА пояснили, що це була робота ППО.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", — йдеться у повідомленні.

У київських пабліках писали, що вибухи було чути також і у столиці. Ймовірно, що пов’язано з роботою сил та засобів протиповітряної оборони по російському ударному безпілотнику.

Також "шахеди" фіксували, зокрема, у Чернігівській, Черкаській та Сумській областях.

О 06:06 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на 06:30 13 жовтня карта тривог в Україні виглядає так:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 11 жовтня росіяни знову атакували Україну ударними БПЛА. Жителі одразу шести областей повідомили про вибухи.