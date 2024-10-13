Ночная тревога в Киеве и ряде областей: где гремели взрывы и что известно об атаке

Граждан призывали оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

В ночь на 13 октября в Киеве, а также в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Это связано с фиксированием движения российского ударного беспилотника "Шахед" в сторону столицы.

Об этом говорится в пресс-службе Воздушных сил Украины. Спустя некоторое время было сообщено, что вражеские дроны были замечены в сторону Броваров и Бориспольского, а также Белоцерковского районов Киевской области,

Сирена об угрозе воздушных атак зазвучала в Киеве около 04.56. Граждан призвали оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Примерно в 05:20 появилась информация о том, что в Киевской области были слышны звуки взрывов. В ОВА объяснили, что это была работа ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

В киевских пабликах писали, что взрывы были слышны также и в столице. Вероятно, что связано с работой сил и средств противовоздушной обороны по российскому ударному беспилотнику.

Также "шахеды" фиксировали, в частности, в Черниговской, Черкасской и Сумской областях.

В 06:06 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. По состоянию на 06:30 13 октября карта тревог в Украине выглядит так:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 11 октября россияне снова атаковали Украину ударными БПЛА. Жители сразу шести областей сообщили о взрывах.