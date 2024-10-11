Росіяни всю ніч кошмарили Україну "шахедами": вибухи чули у шістьох областях

Повітряна тривога лунала ще звечора

Вночі 11 жовтня Україну знову атакували російські загарбники. Мешканці одразу шести областей повідомили про вибухи. Київ зазнав уже п'ятої повітряної атаки з початку місяця. Росіяни продовжують свій терор проти мирного населення, намагаючись зламати дух українців.

У ніч з 10 на 11 жовтня росіяни здійснили чергову масовану атаку на українські міста. Вибухи чули в Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Одеській областях.

Вранці 11 жовтня кияни прокинулися від потужних вибухів. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони відбивали атаку російського ударного безпілотника, який намагався досягти цілей у місті. Вибухи також чули у передмістях Києва.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що це вже п'ята повітряна атака на столицю від початку жовтня. Повітряна тривога в Києві тривала понад три години. Російські безпілотники наближалися до міста з різних напрямків.

У полтавських пабліках повідомляли про вибухи близько третьої ночі. Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється відповідними службами. До Черкас БПЛА долетіли трішки пізніше, перед четвертою ранку.

В Одесі увечері росіяни влучили по двоповерховій будівлі, де жили люди. Як повідомляють у ДСНС та поліції області, в результаті влучання загинуло 4 людини, в тому числі 16-річна дівчинка. Там була сильна пожежа. У результаті попадання балістики 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані.

Пабліки також повідомляли про проліт ракети Х31, яку росіяни випустили з винищувача типу Су-24, у напрямку Південного чи Рибаківки. Наслідки уточнюються.

Атака армії РФ на Сумську область розпочалась ще звечора. Спочатку пускали КАБи, як повідомляли у Повітряних Силах. Згодом також пустили безпілотники на район. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 11 жовтня у небі над Сумщиною підрозділами ППО сухопутних військ, повітряних сил ЗСУ, прикордонники знищили 7 ворожих БпЛА.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час однієї з атак українські захисники знищили модифікований шахед зі Starlink. Він оперативно передає зібрану інформацію своїм власникам.