Підтримав газовий конфлікт з Росією і був звільнений з посади прем’єра: де зараз Юрій Єхануров і що про нього відомо

Єханурова звинувачували у корупції

Колишній прем’єр-міністр України Юрій Єхануров — досить відома постать в українському політикумі. Він обіймав низку надважливих посад і був впливовою постаттю. Однак раптово зник з медіапростору і перестав з’являтися у ЗМІ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Юрій Єхануров, пригадати скандали, у яких він фігурував, та його діяльність.

Що відомо про Юрія Єханурова

Народився Єхануров 23 серпня 1948 року у селі Белькачі Учурського району Якутської АРСР. Навчався у Буйській школі, а у віці 15 років переїхав до Києва. Вищу освіту отримав у будівельному технікумі, де навчався за спеціальністю "технік-будівельник".

Кар’єру Єхануров розпочав із заводу залізобетонних виробів тресту, де спочатку був майстром, а згодом — директором. Пізніше став керуючим трестом "Київміськбудкомплект", а згодом — трестом "Буддеталь".

Політичну діяльність Юрій Єхануров розпочав із Держаної економічної ради України. Пізніше обіймав посади заступника Міністра економіки України, голови Державного комітету підприємництва України.

У 1998 році Єханурова було обрано до Верховної Ради України від Житомира. У 1991 році став віцепрем’єр-міністром України в уряді Віктора Ющенка. У 2001 році його було призначено першим заступником Голови Адміністрації Президента України, після відставки уряду Ющенка. У вересні 2005 року Єханурова було призначено прем’єр-міністром України, а майже за рік він склав повноваження.

Скандали, у яких фігурував Юрій Єхануров

Одним із найгучніших моментів у кар'єрі Єханурова став газовий конфлікт між Україною та Росією, який розгорнувся під час його прем'єрства. У грудні 2005 року Росія раптово оголосила про підвищення ціни на газ для України з $50 до $230 за 1000 кубометрів. Переговори про нові умови постачання завершилися підписанням у січні 2006 року угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом" через посередника — компанію "РосУкрЕнерго".

Багато хто вважав, що угода не була вигідною для України, а посередництво "РосУкрЕнерго" викликало підозри у корупційних схемах. Однак Єхануров виправдовував угоду, заявляючи, що це був єдиний можливий варіант для збереження газопостачання.

Фото: Українська правда

У 2009 році, після його відставки з посади міністра оборони, Єхануров фігурував у політичній дискусії стосовно газових угод, які було підписано за часів його прем'єрства у 2006 році. Деякі політичні опоненти звинувачували його у тому, що ці угоди підривали енергетичну незалежність України, посилюючи залежність від Росії.

Фото: УКраїнська правда

У 2009 році Єханурова було відправлено у відставку з посади міністра оборони України на тлі звинувачень у корупції та неефективному використанні бюджетних коштів. Основні звинувачення стосувалися його політики щодо продажу нерухомості, що належала Міністерству оборони, та фінансових махінацій з державними ресурсами.

Де зараз Юрій Єхануров

Судячи зі сторінки Юрія Єханурова у Facebook, він живе у Києві. Він підтримує Україну і часто викладає різні дописи, але пише російською, іноді також українською. У соцмережі зазначено, що Юрій Єхануров — професор у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

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