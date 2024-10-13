Поддержал газовый конфликт с Россией и был уволен с должности премьера: где сейчас Юрий Ехануров и что о нем известно

Еханурова обвиняли в коррупции

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров — небезызвестная фигура в украинском политикуме. Он занимал ряд сверхважных должностей и являлся влиятельной фигурой. Однако внезапно исчез из медиапространства и перестал появляться в СМИ.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Юрий Ехануров, вспомнить скандалы, в которых он фигурировал, и его деятельность.

Что известно о Юрии Еханурове

Родился Ехануров 23 августа 1948 года в селе Белькачи Учурского района Якутской АССР. Учился в Буйской школе, а в возрасте 15 лет переехал в Киев. Высшее образование получил в строительном техникуме, где учился по специальности "техник-строитель".

Карьеру Ехануров начал с завода железобетонных изделий треста, где сначала был мастером, а затем директором. Позже стал управляющим трестом "Киевгорстройкомплект", а впоследствии — трестом "Стройдеталь".

Политическую деятельность Юрий Ехануров начал с Государственного экономического совета Украины. Позже занимал должности заместителя Министра экономики Украины, председателя Государственного комитета предпринимательства Украины.

В 1998 году Ехануров был избран в Верховную Раду Украины от Житомира. В 1991 году стал вице-премьер-министром Украины в правительстве Виктора Ющенко. В 2001 году он был назначен первым заместителем Главы Администрации Президента Украины, после отставки правительства Ющенко. В сентябре 2005 года Ехануров был назначен премьер-министром Украины, а почти через год он сложил полномочия.

Скандалы, в которых фигурировал Юрий Ехануров

Одним из самых громких моментов в карьере Еханурова стал развернувшийся во время его премьерства газовый конфликт между Украиной и Россией. В декабре 2005 года Россия внезапно объявила о повышении цены газа для Украины с $50 до $230 за 1000 кубометров. Переговоры о новых условиях поставки завершились подписанием в январе 2006 года соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" через посредника — компанию "РосУкрЭнерго".

Многие считали, что соглашение не было выгодным для Украины, а посредничество "РосУкрЭнерго" вызвало подозрения в коррупционных схемах. Однако Ехануров оправдывал соглашение, заявляя, что это был единственно возможный вариант сохранения газоснабжения.

Фото: Украинская правда

В 2009 году, после его отставки с должности министра обороны, Ехануров фигурировал в политической дискуссии по поводу газовых соглашений, которые были подписаны во времена его премьерства в 2006 году. Некоторые политические оппоненты обвиняли его в том, что эти соглашения взрывали энергетическую независимость Украины, усиливая зависимость от России.

Фото: Украинская правда

В 2009 году Ехануров был отправлен в отставку с должности министра обороны Украины на фоне обвинений в коррупции и неэффективном использовании бюджетных средств. Основные обвинения касались его политики продажи недвижимости, принадлежавшей Министерству обороны, и финансовых махинаций с государственными ресурсами.

Где сейчас Юрий Ехануров

Судя по странице Юрия Еханурова в Facebook, он живет в Киеве. Он поддерживает Украину и часто излагает разные посты, но пишет на русском, иногда также на украинском. В соцсети говорится, что Юрий Ехануров — профессор в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

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