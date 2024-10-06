Назвав Бандеру негідником і втік услід за Януковичем: де зараз скандальний регіонал Вадим Колесніченко

Колесніченко — один із авторів "мовного закону"

Вадим Колесніченко — український політик, екснардеп України та проросійський колабораціоніст, який представляв Партію Регіонів у Верховній Раді. Завдяки своїм антиукраїнським висловлюванням та проросійській політиці він отримав сумнівну репутацію, як і Анатолій Кінах.

Після Революції Гідності, у 2014 році Вадим Колесніченко втік з України, а пізніше стало відомо, що він оселився у Росії. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз експолітик і пригадати найгучніші скандали, у яких він фігурував.

Що відомо про Вадима Колесніченка

Народився Вадим Колесніченко 21 березня 1958 року в місті Умань Черкаської області. Навчався в Уманському сільськогосподарському інституті та Українській юридичній академії. У 2001 році став членом Партії Регіонів, а через шість років — народним депутатом України від Партії Регіонів. Також він був нардепом України кількох скликань.

Вадим Колесніченко став фігурантом багатьох гучних скандалів та неодноразово негативно висловлювався про українську мову. Він відкрито підтримував федералізацію країни і завжди виступав "за" тісні стосунки з Росією.

Скандали з Вадимом Колесніченком

Вадим Колесніченко став одним з авторів скандального "мовного закону", відомого як закон Ківалова-Колесніченка, ухваленого у 2012 році. Цей закон надавав російській мові статус регіональної в низці областей України, що викликало широкий протест серед українського суспільства.

Екснардеп також став фігурантом скандалу в аеропорту "Жуляни". Річ у тім, що політик прийшов на реєстрацію без паспорта. Працівниця авіакомпанії відмовилася за ним реєструвати Колесніченка, а той пригрозив їй звільненням і тим, що вона працюватиме двірником. У результаті депутата все ж не пропустили на літак, а він подав до суду на працівницю авіакомпанії.

У 2014 році, коли режим Януковича впав, Вадим Колесніченко покинув Україну. За деякими даними, він переїхав до Криму, який був анексований Росією, а пізніше — до РФ. Вадиму Колесніченку заборонено в’їжджати на територію України у зв’язку з підтримкою анексії Криму.

Вадим Колесніченко після анексії Криму відмовився від депутатського мандату "у зв'язку з тим, що ми знаходимося на території держави РФ". Пізніше він визнав, що отримав російське громадянство.

У Севастополі, який був окупований росіянами, Колесніченко став очільником російської партії "Родіна". Також планував балотуватися на посаду губернатора у Севастополі, однак його не було допущено до виборів.

Антиукраїнські погляди

Слова Вадима Колесніченка неодноразово визначалися як українофобські. Наприклад, в інтерв’ю для "Уніан" політик заявляв, що:

"Сталін набагато розумніша і колоритніша фігура, ніж негідник Бандера".

"Нам в Україні нав'язують ідеологію бандерівщини і нацизму",

"ідіот" — це "оцінка розумового розвитку людини", а "дебіл" — це "медичний стан людини", і що "людей, які поводяться сьогодні неадекватно, інакше, як ідіотами і дебілами, назвати не можна. Тому що ставити свої погляди на розвиток держави вище за людей, називається ідіотизм, дебілізм, націоналізм і фашизм".

Де зараз Вадим Колесніченко

Від 2016 року він обіймає посаду секретаря окупаційної організації "Кримський футбольний союз". Станом на 2024 рік він досі перебуває на цій посаді. Він продовжує вести громадську діяльність і періодично з'являється в російських медіа. Його діяльність в основному спрямована на підтримку ідей "руского міра".

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз проросійський ексміністр транспорту Євген Червоненко. Він був відповідальним за охорону Віктора Ющенка, однак підтримав Віктора Януковича у 2010 році перед виборами