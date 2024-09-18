Мріяла стати президентом, але пішла з політики та думала про суїцид: де зараз екснардеп Інна Богословська та як виглядає (фото)

Довгий час її вважали "штатним провокатором" регіоналів

Політик Інна Богословська багатьом запам’яталася як принципова "регіоналка" у команді Януковича, яка гаряче критикувала діяльність Юлії Тимошенко. Вона брала активну участь у Євромайдані, балотувалася в президенти, а потім мовчки завершила політичну кар’єру.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишня народна депутатка Інна Богословська і як виглядає. Ми дізналися, чим вона займається і який складний період пережила після того, як пішла з політики.

Інна Богословська – гучні скандали за участю нардепа

Свою кар’єру Інна Германівна розпочала у 1998 році, тоді вона вперше стала народним депутатом та працювала у комітеті з питань фінансів та банківської діяльності. У 2004 році вона увійшла до складу Громадсько-політичної консультативної ради при Голові Верховної Ради України. А 2006 року Богословська балотувалася до парламенту у списку партії "Віче", яку очолювала з 2001 року. Проте нардепом її не обрали. У 2007 році політик отримала посаду заступника міністра юстиції, а пізніше вона пройшла у ВР від "Партії регіонів", з якої 2009 року вийшла, але через рік знову повернулася.

Крім цього, Богословська двічі балотувалася на пост президента України (у 2010 та 2019 роках). У 2012 році вона знову пройшла до парламенту від "Партії регіонів", але через те, що не подала декларацію про свої доходи, її назвали "несумлінним кандидатом".

Інна Богословська у парламенті

У 2013 році Інна Богословська залишила "регіоналів" на знак протесту проти побиття студентів на Євромайдані. А у 2019 році вона вирішила остаточно піти з політики й на якийсь час зникла з медійного простору, зокрема відмовлялася від різних інтерв’ю і практично не дивилася новини.

Довгий час її вважали "штатним провокатором" регіоналів, Богословська палко критикувала діяльність Тимошенко, не боячись влаштовувати "розбірки" під час прямих ефірів. На думку політичних експертів, у 2010 році політик приєдналася до президентських перегонів лише через те, щоби відтягнути голоси у Тимошенко.

Інна Богословська двічі була кандидатом у президенти

Щобільше, Інна Богословська запам’яталася своєю проросійською діяльністю, коли входила до Партії регіонів. Вона стала одним зі 148 депутатів, які у 2013 році підписали звернення до польського Сейму з проханням визнати геноцидом поляків події визвольної війни України у 1942 – 1944 роках. Також вона голосувала за звані "Харківські угоди", тобто за продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої країни до 2042 року.

У 2012 році карта народного депутата "проголосувала" за Закон України, який посилював статус російської мови. Але примітно те, що цього дня у сесійній залі парламенту Інни Богословської не було.

Крім того, у 2018 році Богословська у прямому ефірі телеканалу "112 Україна" спробувала дати ляпас ексміністру транспорту та зв’язку Євгену Червоненко за образливі висловлювання на свою адресу. Але ведучі програми стали між опонентами й запобігли конфлікту. До цього випадку, в ефірі "Свободи слова" вона також посперечалася з першим президентом України Леонідом Кравчуком, звинувативши його у продажності.

Інна Богословська ледь не побилася з Червоненком, Фото: РБК-Україна

Де зараз Інна Богословська та як виглядає

Наприкінці 2019 року, програвши на президентських виборах, вона пішла з політики та з 2020 року почала займатися бізнес-консалтингом. У 2022 році Богословська, після тривалої перерви, дала перше інтерв’ю програмі "ЖВЛ", в якому розповіла, чим займається і з якими важким періодом зіткнулася.

Інна Богословська зайнялася бізнес-консалтингом

За словами колишнього народного депутата, після виходу з політики вона опинилася у скрутному фінансовому стані, оскільки купила будинок у кредит і не розуміла, чи зможе його виплачувати й на той момент їй було вже 60 років.

Як виявилося, політик навіть мала думки про те, щоб звести рахунки з життям. Вона розповіла, що одного разу вийшла з автомобіля і понад годину стояла, дивилася на дорогу, якою в три ряди їхали машини та боролася з диким бажанням кинутися під їхні колеса. І заспокоїться вона змогла лише у лікарні, в якій провела три дні.

Зібравшись із силами, жінка розповіла, що створила "BIG платформу", де громадські лідери можуть навчатися, спілкуватися та дискутувати з іншими. Вона веде сторінку в Instagram, в якій описала себе як "ментор, натхненник і мотиваційний спікер". Остання публікація датована 15 квітня, у ній Богословська показала фотографії, зроблені на виставці у Києві.

Інна Богословська

Судячи з усього, вона залишилася в Україні, інформації про її виїзд за кордон в інтернеті немає. На сторінці Богословської є відео з прямих ефірів, в яких вона порушує важливі політичні теми, які стосуються війни та допомоги нашій країні.

"Телеграф" писав раніше, у яких скандалах була замішана колишня соратниця Януковича Ганна Герман. Жінка зникла з медійного простору.