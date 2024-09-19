Називав Януковича "зеком", і хотів бути "президентом" України після втечі з Азаровим: де зараз екснардеп Олійник

Екснардепа визнано зрадником

Український проросійський політик Володимир Олійник, який балотувався у президенти, завжди був прибічником Віктора Януковича та одним з авторів так званих "диктаторських законів", точно як і Анатолій Кінах, які спричинили посилення протестів на Майдані.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Володимира Олійника, де він зараз перебуває і пригадати гучні скандали, у яких він фігурував.

Що відомо про Володимира Олійника

Народився Володимир Олійник 16 квітня 1957 року у селі Бузівка Жашківського району. Навчався у Харківському юридичному інституті і отримав освіту юриста. Пізніше закінчив Одеський інститут політології та соціального управління.

Політична кар’єра Олійника розпочалася 1985 році з посади голови Придніпровського районного народного суду міста Черкаси. У 1990 році став заступником голови Черкаського міськвиконкому. У 1999 році балотувався у президенти України, але зняв свою кандидатуру на користь Євгена Марчука.

Канівська четвірка

У 1999 році з’явилися чутки, що чотири кандидати у президенти ведуть переговори — це Петро Симоненко, Олександр Мороз, Євген Марчук та "лівий" спікер Ради Олександр Ткаченко. Їхня домовленість нібито полягала в тому, що напередодні виборів три кандидати знімуть свої кандидатури на користь того, хто матиме найбільший рейтинг. Однак Симоненко вийшов із переговорів в останній момент. Однак під домовленістю все ж було посталено чотири підписи — місце Симоненка зайняв Володимир Олійник.

Після Революції Гідності у 2014 році Олійник втік до Росії та увійшов до складу "Комітету спасіння України" — проросійської організації, що претендувала на звання альтернативного уряду України у вигнанні. "Альтернативним прем'єром" повинен був стати Микола Азаров, а президентом — Володимир Олійник.

Під час Помаранчевої революції у 2004 році Олійник виступав проти Віктора Януковича і підтримував Віктора Ющенка. Він скандував "Зека — геть" і підтримував мітингувальників.

Володимир Олійник визнав окупований Крим російським у серпні 2015 року. Також, за його словами, статус окупованих тільки ДНР і ЛНР — це "шлях до сепаратизму інших регіонів" і обіцяв провести повну федералізацію України.

Санкції проти Володимира Олійника

Після акцій протесту проти політики Партії Регіонів у 2014 році стало відомо про заборону в’їзду Володимиру Олійнику до Сполучених Штатів Америки.

Володимира Олійника також внесено в базу "Миротворець". Його визнано зрадником батьківщини та агентом російських спецслужб.

Де зараз Володимир Олійник

У грудні 2014 року з’явилося розслідування, за результатами якого стало відомо, що Володимир Олійник проживе у Ялті, Криму. Там у нього є квартира, яка оформлена на іншу людину. Ймовірно, саме там він проживає й досі, адже більше про місце його перебування в мережі нічого не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим був відомий зрадник Євген Балицький. Після 24 лютого 2022 року він зрадив батьківщину, перейшовши на бік окупантів.