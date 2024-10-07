Зв’язки з Фірташем і проросійська позиція: де зараз скандальний член ОПЗЖ Сергій Льовочкін

Під час війни екснардеп мешкає не в Україні, за даними розслідувань

Верховна Рада за часів президентства Януковича була переповнена проросійськими депутатами й політиками. Один із таких — Сергій Льовочкін, який членом забороненої фракції ОПЗЖ та одним із її керівників. Він також був власником українського проросійського телеканалу "Інтер".

Сергій Льовочкін був ключовою фігурою у команді Віктора Януковича і займав високі посади в уряді, але його ім'я пов'язане з кількома гучними політичними скандалами. "Телеграф" вирішив пригадати, у яких скандалах фігурував екснардеп і з’ясувати, де він зараз.

Що відомо про Сергія Льовочкіна

Народився Сергій Льовочкін 17 липня 1972 року в Києві у сім’ї генерал-полковника міліції, який очолював Держпартамент з питань виконання покарань під час президентства Леоніда Кучми. Батько Сергія Льовочкіна — Володимир Льовочкін, який також є Заслуженим артистом України.

Кар’єра Сергія Льовочкіна розпочалася з бізнесу. У 1996 році він працював виконавчим директором Благодійного фонду сприяння соціально-економічному розвитку Донецької області. Пізніше, за два роки, він став кандидатом у народні депутати України, а у 2001 році став помічником президента України. Політична кар’єра Сергія Льовочкіна розвивалася стрімко — вже у 2010 році він був призначений Віктором Януковичем главою Адміністрації Президента України.

У 2014 році, 17 січня, його було звільнено з посади глави Адміністрації Президента і в той же день призначено радником Президента України Віктора Януковича. А вже 24 лютого того ж року в. о. президента Турчинов звільнив Льовочкіна з цієї посади.

Скандали, у яких фігурував Сергій Льовочкін

У 2004 році, під час президентських виборів, Льовочкіна було звинувачено у причетності до "транзитного" сервера, який використовували для фальсифікацій. Тоді віцепрем’єр-міністр Рибачук оприлюднив аудіозаписи, голос на яких був схожий на голос Льовочкіна. У цій розмові він вів переговори з нібито головою правління "Укртелекому" Георгієм Дзеконом. Льовочкін усе заперечував.

Фото: Уніан

Сергій Льовочкін мав тісні зв’язки з олігархом Дмитром Фірташем. Вони разом володіли пакетом акцій українського телеканалу "Інтер", який був одним із найвпливовіших в Україні. "Інтер" неодноразово потрапляв у скандали через проросійську редакційну політику, особливо після початку війни на Донбасі в 2014 році. Льовочкіна і Фірташа звинувачували у використанні медіа для просування своїх політичних інтересів.

У грудні 2014 року Віктор Янукович заявив, що підозрює Льовочкіна в тому, що він організував розгон студентів у ніч на 30 листопада 2013 року, що спричинило початок Революції гідності.

"На мій погляд, це була добре організована провокація, щоб перевести мирні акції протесту в радикальне русло. У мене немає прямих доказів того, що за провокацією 30 листопада стоїть Льовочкін. Однак такі підозри мають під собою досить вагомі підстави", — Віктор Янукович.

Так само заявляв і Віталій Захарченко — ексглава МВС. Однак у 2017 році начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури заявив, що Льовочкін не причетний до розгону студентів.

У 2021 році Національне антикорупційне бюро розпочало перевірку Сергія Льовочкіна та його дружини у рамках розслідування про розкрадання бюджетних коштів на проєкт "Олімпійська надія" Віктора Януковича та його реалізацію. Як заявила пресслужба Льовочкіна, уся інформація "не відповідає дійсності і є брехнею".

Існували також підозри, що Сергій Льовочкін міг бути пов'язаним з одіозною корупційною схемою "Роттердам+", яка стосувалася необґрунтованого підвищення тарифів на електроенергію через закупівлю вугілля за завищеними цінами. Однак, прямих доказів його участі у цій схемі не було представлено.

Де зараз Сергій Льовочкін

За кілька днів до вторгнення Росії на Україну Льовочкін втік за кордон. Тоді стало відомо, що він приїжджав до України і знову виїхав. Ще за кілька днів його було помічено у Польщі на футболі. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схеми". До речі, щодо повномасштабного вторгнення екснардеп ніяк не висловився.

Фото: Схеми

Згідно із розслідуванням журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Сергій Льовочкін мешкає в особняку на Лазурному узбережжі. Як повідомили журналісти, вілла екснардепа добре охороняється та оснащена камерами відеоспостереження.

У квітні 2023 року журналісти "Української правди" також провели розслідування, за результатами якого Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс були у Ніцці. Як повідомили журналісти, вони літали у Відень для зустрічі із Дмитром Фірташем.

У вересні 2024 журналісти "Української правди" повідомили, що Сергій Льовочкін оформив опікунство над матір'ю. Саме так він нібито виїжджає за кордон під час війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ексрегіонал Вадим Колесніченко. Після Революції Гідності, у 2014 році Вадим Колесніченко втік з України.