Найпотужніша магнітна буря досі буяє: коли вона закінчиться

Сонячна активність буде на помірному рівні

Після кількох днів потужних магнітних бур, на початку нового робочого тижня Сонце нарешті заспокоїться. Попередньо, сонячна активність дорівнюватиме К-індексу 4 (жовтий рівень).

Інформація про це міститься на сайті Meteoagent, де що три години публікується актуальна інформація щодо активності Сонця.

Так, згідно з повідомлення на сайті, у понеділок, 14 жовтня, очікується жовтий рівень активності, тобто К-індекс 4. Це відповідає середнім магнітним бурям.

Аналогічна ситуація з сонячною активністю спостерігатиметься і у вівторок, 15 жовтня. Очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Індекс магнітних бур

Варто зауважити, що прогнози щодо активності сонця та магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Проте, за попередніми даними, найближчими тижнями чекати на сильні магнітні бурі не варто.

Що таке "магнітні бурі"

Магнітна буря — це природне явище, що виникає внаслідок потужної активності на Сонці. Під час сонячних спалахів та викидів корональної маси вивільняється колосальна кількість енергії у вигляді заряджених частинок — протонів та електронів. Ці частинки, рухаючись з високою швидкістю у космічному просторі, досягають магнітосфери Землі, викликаючи геомагнітні збурення.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу — К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя землян. Однак бурі з К-індексом 5 і вище класифікуються як "червоний рівень" і можуть мати відчутний вплив на людей та навіть функціонування технічних систем.

Під час сильних магнітних бур (К-індекс 5+) можливе погіршення загального стану у чутливих осіб. Крім того, такі події здатні спричинити збої у роботі систем зв'язку, включаючи мобільні мережі, супутникову навігацію та радіокомунікації.

Особливо потужні геомагнітні збурення (К-індекс 7-8) можуть супроводжуватися видовищним природним феноменом — полярним сяйвом, яке стає видимим навіть у середніх широтах.

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