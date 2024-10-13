Самая мощная магнитная буря до сих пор буяет: когда она закончится

Солнечная активность будет на умеренном уровне

После нескольких дней мощных магнитных бурь, в начале новой рабочей недели Солнце наконец-то успокоится. Предварительно, солнечная активность будет равна К-индексу 4 (желтый уровень).

Информация об этом содержится на сайте Meteoagent, где каждые три часа публикуется актуальная информация об активности Солнца.

Так, согласно сообщению на сайте, в понедельник, 14 октября, ожидается желтый уровень активности, то есть К-индекс 4. Это соответствует средним магнитным бурям.

Аналогичная ситуация с солнечной активностью будет наблюдаться и во вторник, 15 октября. Ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Индекс магнитных бурь

Следует заметить, что прогнозы по активности солнца и магнитных бурь могут изменяться, ведь исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Однако, по предварительным данным, в ближайшие недели ждать сильных магнитных бурь не стоит.

Что такое "магнитные бури"

Магнитная буря – это природное явление, возникающее вследствие мощной активности на Солнце. Во время солнечных вспышек и выбросов корональной массы высвобождается колоссальное количество энергии в виде заряженных частиц – протонов и электронов. Эти частицы, двигаясь с высокой скоростью в космическом пространстве, достигают магнитосферы Земли, вызывая геомагнитные возмущения.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь землян. Однако бури с К-индексом 5 и выше классифицируются как красный уровень и могут оказать ощутимое влияние на людей и даже функционирование технических систем.

При сильных магнитных бурях (К-индекс 5+) возможно ухудшение общего состояния у чувствительных лиц. Кроме того, такие события способны вызвать сбои в работе систем связи, включая мобильные сети, спутниковую навигацию и радиокоммуникации.

Особенно мощные геомагнитные бури (К-индекс 7-8) могут сопровождаться зрелищным природным феноменом – полярным сиянием, которое становится видимым даже в средних широтах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, где испортится погода 14 октября и в каких областях ожидается дождь. Похолодание уже близко.