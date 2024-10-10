Чи чекати на урагани в Україні цієї осені? Синоптики пояснили

Певні погодні виклики восени все ж можливі

У США вирує ураган "Мілтон", тож не дивно, що на тлі цих новин в українців виникає природне питання — чи можливі урагани в Україні і, чи варто їх чекати цієї осені? Та насправді хвилюватися нічого. Таке явище, як ураган є вельми рідкісним для нашого регіону, адже Україна розташована далеко від океанів, у помірному кліматичному поясі.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух стверджувала, що за даними розрахунків чисельних моделей погоди провідних прогностичних центрів, осінь 2024 року в Україні, переважно, буде теплою й сухою. З огляду на те, яким був вересень і перша декада жовтня — прогнози синоптиків, здебільшого, справдилися.

Щодо другої половини жовтня та листопада, то тенденції такі, що середньодобові показники, знову ж таки, будуть на 1-2 градуси вищі за минулорічні.

Загалом, осінь 2024 року, якщо не стане найтеплішою за останні півстоліття, то принаймні, увійде до трійки лідерів. Разом з тим, ця осінь вже відзначилася теплим вереснем, коли середні температури перевищували норму, і дощів було менше, ніж зазвичай. Це продовжує тенденцію до підвищення посушливості, яку спостерігають в Україні в останні роки.

У третій декаді жовтня синоптики прогнозують поступове похолодання та збільшення кількості дощів, хоча затяжні зливи навряд чи стануть проблемою. Сильні вітри й бурі можуть періодично виникати, але вони не будуть такими інтенсивними, як тропічні урагани, які впливають на США​.

До кінця осені температура в Україні буде стабільно знижуватися, особливо в другій половині жовтня та у листопаді. Перші заморозки варто чекати у північних і західних регіонах. Листопад принесе стабільне похолодання та локальні снігопади, особливо у високогірних районах​. Таким чином, хоча українцям не варто хвилюватися через урагани, певні погодні виклики восени все ж можливі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чи досягне ураган "Мілтон" України. Нині стихія змітає все на своєму шляху у Флориді.