Були за десятки кілометрів від берега: три неймовірні історії порятунку від урагану "Мілтон" (відео)

Усі вони чіплялись за життя у буквальному сенсі цього слова

Ураган "Мілтон" завдав нищівного удару по Флориді та Мексиці, спричинивши масштабні руйнування та загрожуючи життю тисяч людей. Стихія принесла потужні вітри, зливи та повені, які затопили цілі райони. Щонайменше 12 осіб загинули внаслідок урагану та пов'язаних з ним торнадо.

Попри це, рятувальникам вдалося врятувати багатьох людей завдяки героїчним зусиллям. Берегова охорона США (USCGSoutheast) оприлюднила дивовижні кадри порятунку постраждалих з води.

Серед неймовірних історій порятунку — випадок чоловіка, якого виявили за 48 км від узбережжя. Він зумів вижити, чіпляючись за холодильник посеред бурхливого моря. Екіпаж вертольота Miami 65 Air Station берегової охорони США помітив потерпілого біля Лонгбоут-Кі в окрузі Сарасота. На відео видно, як рятувальник спускається з гелікоптера у воду і наближається до чоловіка, який годинами боровся зі стихією. Після порятунку потерпілого доправили до лікарні.

Інший дивовижний випадок стався в окрузі Гіллсборо. 14-річний хлопець зумів вижити, плаваючи на уламках у затопленому районі. Шериф Чад Кроністер та морський рятувальний підрозділ виявили підлітка та витягли його з води. Рівень затоплення був настільки високим, що вода сягала перших поверхів будинків.

Ще одного чоловіка врятували на перевернутому човні більш ніж за 100 км від узбережжя Мексики. Як стало відомо, це був рибалка.

"Мілтон" завдав значної шкоди інфраструктурі — понад 3 мільйони будинків залишилися без електроенергії. Хоча ураган ослаб до першої категорії, влада закликає жителів постраждалих регіонів все ще залишатися пильними. Ось як виглядає затоплена Флорида зараз:

Раніше "Телеграф" також писав про те, як ураган "Мілтон" розносив Флориду. Опубліковані разючі фото та відео негоди.