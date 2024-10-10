У Києві та низці областей оголошено тривогу: де лунають вибухи (оновлено)

Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Це пов’язано з загрозою застосування російськими військових балістичних ракет та КАБів.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України. Там зазначили, що наразі загроза є з Криму.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено повітряну тривогу. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині!", — йдеться у повідомленні.

У моніторингових Telegram-каналах пишуть, що під час тривоги вибух пролунав у межах міста Миколаїв.

"Вибух пролунав у межах Миколаєва. Була застосована попередньо 1-х балістична ракета Іскандер-М", — зазначили в повідомленні.

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що росіяни завдали повторного удару за місцем першого прильоту.

"Приліт туди ж, але встигли всіх забрати. Громадянські", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Оновлено:

13:02 По областях розпочався відбій тривоги.

12:40 На Харківщині пролунав вибух.

12:31 З'явилася інформація про те, що над Запоріжжям помічено ворожу розвідувальну БПЛА.

12:23 повідомили про нові пуски балістики.

"Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння", – кажуть у ПС.

Усіх просять перебувати в укриттях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 жовтня в Одесі пролунав потужний вибух. Ціллю атаки була портова інфраструктура. В результаті атаки є загиблий та постраждалі.