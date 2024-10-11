В Україні змінять систему бронювання: у Раді пояснили, кому варто переживати

Після запуску електронної процедури стався значний приріст заброньованих

Рішення Кабінету міністрів щодо проведення аудиту підприємств, визнаних критичними, є обґрунтованим. Під час бронювання було виявлено ознаки зловживань.

Про це розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, пише РБК-Україна. За його словами, причиною перевірки стало різке зростання кількості заброньованих.

"Є випадки, коли військовозобов'язаний отримує повістку, а за годину в системі Резерв+ з'являється інформація, що він заброньований. В електронному вигляді це дуже швидко можна зробити і це підстава для певних маніпуляцій. Думаю, тим підприємствам, які реально відповідають критеріям, нема чого боятися. А з тими, хто зловживав механізмами, нехай розбираються правоохоронні органи", — наголосив він.

Веніславський пояснив, що підприємства ретельніше перевірять на відповідність критеріям і на кількість тих, кому надали відстрочки. За його словами, викликає підозри, що саме після запуску електронної процедури стався подвійний приріст заброньованих.

Нагадаємо, інформація про нібито зупинення бронювання потрапила до ЗМІ 9 жовтня. Повідомлялося, що рішення про перевірку підприємств було ухвалено після того, як президент Володимир Зеленський дізнався, що 1,5 мільйона українців було заброньовано.

Адвокат Дар'я Тарасенко внесла ясність в це питання. За її словами, це рішення не означає, що вже сьогодні змінюється порядок бронювання чи скасовуються відстрочки. Юрист наголосила, що найближчим часом варто очікувати постанову КМУ, якою зазначені вище питання будуть вирішені.