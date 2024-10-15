Был "голосом" Оранжевой революции и имел конфликт с Порошенко: где сейчас экс-нардеп Томенко
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Эксполитик сосредоточился на культурно-просветительской деятельности
В Украине есть народные депутаты, которые пришли к власти совсем из других сфер. А вот Николай Томенко находился в политике достаточно долго, занимая высокие должности в парламенте и Кабмине. В последние годы мужчина сосредоточился на общественной и научной деятельности.
"Телеграф" расскажет больше о пути Николая Томенко в политике и где он сейчас.
Что известно о Николае Томенко
Будущий политик родился в 1962 году в Черкасской области. В течение 2 лет служил в армии и был вовлечен в боевые действия в Афганистане. После этого стал секретарем комитета Комсомола Киевского университета имени Шевченко. В этом же вузе Томенко учился на историка.
Некоторое время мужчина занимался политической аналитикой. В частности, возглавлял центр общественных исследований Фонда имени Вячеслава Липинского. Также занимал должность вице-президента Ассоциации молодых украинских политологов и политиков.
Отдельной страницей в жизни политика является научная деятельность. В течение трех лет Томенко заведовал кафедрой политических наук в Институте государственного управления и самоуправления при Кабмине. Позже стал доцентом кафедры политологии Киево-Могилянской академии, которой впоследствии стал заведовать. Одно время был редактором журнала "Политическая мысль" и вице-президентом фонда "Украинская перспектива".
За время своей научной деятельности он создал несколько работ. В частности, "История украинской Конституции", "Конституционный процесс как поиск стратегических приоритетов Украины", "Украина: история Конституции".
В первый раз Томенко пытался попасть в парламент в 1998 году от партии "Реформы и порядок", но не прошел. Через несколько лет стал народным депутатом от партии Виктора Ющенко "Наша Украина". В этот период мужчина был председателем Комитета по свободе слова и информации. Активно участвовал в Оранжевой революции.
В 2005 году работал вице-премьер-министром по гуманитарным и социальным вопросам. Говорил о коррупции в близком окружении тогдашнего президента Ющенко.
Впоследствии снова баллотировался в Раду, но уже от "Блока Юлии Тимошенко". Параллельно входил в партию этой политики "Батькивщина", в которой впоследствии стал заместителем председателя. В этот период Томенко возглавлял Комитет по семье, молодежной политике, спорту и туризму. Краткое время был заместителем председателя Верховной рады.
В 2012 году Томенко ушел в отставку из-за принятия закона Кивалова-Колесниченко "Об основах государственной языковой политики", который значительно расширял статус русского языка в Украине. Впоследствии снова стал народным избранником от партии "Батькивщина". Возглавлял Комитет по свободе слова и информации. Активно поддерживал закон "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", который предусматривал создание независимого телерадиовещателя.
Был доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах. В 2014 году Томенко стал народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко", а затем — заместителем председателя фракции этой политической силы. Возглавлял Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Через год тогдашний президент Петр Порошенко уволил Томенко как внештатного советника. Тогда же Томенко сообщил, что выходит из фракции "БПП". Политик не соглашался с разделом Госбюджета на 2016 год.
В 2016 году тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман сообщил об отмене депутатских полномочий Томенко на основе съезда "БПП". Сам политик объяснял такое решение тем, что он критиковал Порошенко и фракцию. Он решил оспорить это решение в суде и выиграл его.
Впоследствии основал собственную политическую силу — "Общественное движение Николая Томенко "Родная Страна". На президентской гонке в 2019 году поддерживал Анатолия Гриценко. В том же году пытался пройти в парламент от партии Гриценко "Гражданская позиция", но политсила не преодолела проходной барьер". В 2020 году был кандидатом на должность Киевского городского головы, но проиграл выборы.
Где сейчас Николай Томенко
Сейчас Николай Томенко ведет деятельность в своей партии "Родная страна". Он активно участвует в разных культурных, просветительских и научных мероприятиях. Также общественный деятель основал фонд, передающий помощь военным, гражданским.
Параллельно Николай Томенко периодически появляется на телевидении. На разных каналах и на других площадках он анализирует общественно-политическую ситуацию в стране и работу действующей власти. Также мужчина ведет свои блоги в нескольких медиа и делится своими мыслями в соцсетях.
Кроме того, бывший политик является председателем Наблюдательного совета Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Мужчина периодически выступает с лекциями перед студентами.
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