Был "голосом" Оранжевой революции и имел конфликт с Порошенко: где сейчас экс-нардеп Томенко

Эксполитик сосредоточился на культурно-просветительской деятельности

В Украине есть народные депутаты, которые пришли к власти совсем из других сфер. А вот Николай Томенко находился в политике достаточно долго, занимая высокие должности в парламенте и Кабмине. В последние годы мужчина сосредоточился на общественной и научной деятельности.

"Телеграф" расскажет больше о пути Николая Томенко в политике и где он сейчас.

Что известно о Николае Томенко

Будущий политик родился в 1962 году в Черкасской области. В течение 2 лет служил в армии и был вовлечен в боевые действия в Афганистане. После этого стал секретарем комитета Комсомола Киевского университета имени Шевченко. В этом же вузе Томенко учился на историка.

Некоторое время мужчина занимался политической аналитикой. В частности, возглавлял центр общественных исследований Фонда имени Вячеслава Липинского. Также занимал должность вице-президента Ассоциации молодых украинских политологов и политиков.

Отдельной страницей в жизни политика является научная деятельность. В течение трех лет Томенко заведовал кафедрой политических наук в Институте государственного управления и самоуправления при Кабмине. Позже стал доцентом кафедры политологии Киево-Могилянской академии, которой впоследствии стал заведовать. Одно время был редактором журнала "Политическая мысль" и вице-президентом фонда "Украинская перспектива".

За время своей научной деятельности он создал несколько работ. В частности, "История украинской Конституции", "Конституционный процесс как поиск стратегических приоритетов Украины", "Украина: история Конституции".

В первый раз Томенко пытался попасть в парламент в 1998 году от партии "Реформы и порядок", но не прошел. Через несколько лет стал народным депутатом от партии Виктора Ющенко "Наша Украина". В этот период мужчина был председателем Комитета по свободе слова и информации. Активно участвовал в Оранжевой революции.

Фото: УНИАН

В 2005 году работал вице-премьер-министром по гуманитарным и социальным вопросам. Говорил о коррупции в близком окружении тогдашнего президента Ющенко.

Впоследствии снова баллотировался в Раду, но уже от "Блока Юлии Тимошенко". Параллельно входил в партию этой политики "Батькивщина", в которой впоследствии стал заместителем председателя. В этот период Томенко возглавлял Комитет по семье, молодежной политике, спорту и туризму. Краткое время был заместителем председателя Верховной рады.

В 2012 году Томенко ушел в отставку из-за принятия закона Кивалова-Колесниченко "Об основах государственной языковой политики", который значительно расширял статус русского языка в Украине. Впоследствии снова стал народным избранником от партии "Батькивщина". Возглавлял Комитет по свободе слова и информации. Активно поддерживал закон "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", который предусматривал создание независимого телерадиовещателя.

Был доверенным лицом Петра Порошенко на президентских выборах. В 2014 году Томенко стал народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко", а затем — заместителем председателя фракции этой политической силы. Возглавлял Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Фото: "Украинский социологический портал"

Через год тогдашний президент Петр Порошенко уволил Томенко как внештатного советника. Тогда же Томенко сообщил, что выходит из фракции "БПП". Политик не соглашался с разделом Госбюджета на 2016 год.

В 2016 году тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман сообщил об отмене депутатских полномочий Томенко на основе съезда "БПП". Сам политик объяснял такое решение тем, что он критиковал Порошенко и фракцию. Он решил оспорить это решение в суде и выиграл его.

Впоследствии основал собственную политическую силу — "Общественное движение Николая Томенко "Родная Страна". На президентской гонке в 2019 году поддерживал Анатолия Гриценко. В том же году пытался пройти в парламент от партии Гриценко "Гражданская позиция", но политсила не преодолела проходной барьер". В 2020 году был кандидатом на должность Киевского городского головы, но проиграл выборы.

Где сейчас Николай Томенко

Сейчас Николай Томенко ведет деятельность в своей партии "Родная страна". Он активно участвует в разных культурных, просветительских и научных мероприятиях. Также общественный деятель основал фонд, передающий помощь военным, гражданским.

Фото из фейсбука Николая Томенко

Фото из фейсбука Николая Томенко

Фото из фейсбука Николая Томенко

Параллельно Николай Томенко периодически появляется на телевидении. На разных каналах и на других площадках он анализирует общественно-политическую ситуацию в стране и работу действующей власти. Также мужчина ведет свои блоги в нескольких медиа и делится своими мыслями в соцсетях.

Кроме того, бывший политик является председателем Наблюдательного совета Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Мужчина периодически выступает с лекциями перед студентами.

Фото: НУБИП

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