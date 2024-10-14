Балотувався у Раду та виступав у АТО: куди зник переможець "Голосу країни" Іван Ганзера

Чоловік активно виступає перед українським захисниками

Телевізійні талант-проєкти збирають біля екранів цілі родини, які голосують за своїх улюбленців. Як правило, від переможців таких шоу очікують успішної кар'єри та великої кількості гастролів, однак так складається не у всіх. Одним із таких є переможець першого сезону "Голосу країни" Іван Ганзера.

"Телеграф" розповість про кар'єру учасника талант-шоу, а також як склалося його життя після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Що відомо про Івана Ганзеру

Співак народився на Харківщині в 1987 році. Через родову травму він має проблеми із зором від народження. Змалечку Іван цікавився творчістю та навчався грати на акордеоні у музичній школі. Також брав участь у різних співочих конкурсах. Завершивши музшколу, став працювати художнім керівником у сільському клубі. Паралельно творив музику на своїй студії вдома.

А от великим поштовхом у кар'єрі співака стала участь у першому сезоні шоу "Голос країни". До нього повернулися 4 тренери, але рухатися далі він вирішив з Діаною Арбеніною. Виконавцю вдалося дійти до фіналу, де він боровся за першість з Тонею Матвієнко та переміг.

Як переможець Ганзера отримав можливість співпрацювати з Universal music. Так, у 2012 році він презентував дебютний альбом "Я не могу тебя терять". Пізніше намагався потрапити у парламент від "Радикальної партії" Олега Ляшка, від якої балотувався під четвертим номером. Утім, політичній силі не вдалося пройти у Верховну Раду.

Фото з мережі

Згодом у мережі з'явився перший кліп Ганзери на трек "Весна похожа на тебя". А через 2 роки випустив другий альбом, під назвою "Хто має долар, сало їсть".

Завдяки участі в шоу Іван познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ольгою Каменчук. Після одного з ефірів жінка підійшла до співака, щоб зробити фото. Утім, Ганзера погодився аж після того, як його переконав у цьому батько. З того моменту вони й почали спілкуватися.

Невдовзі Ганзера з Каменчук стали парою та почали жити разом. Ольга не лише взяла на себе побутові обов'язки, але й почала працювати менеджером свого обранця-артиста. Дружина допомагає Івану в організації виступів, випуску треків.

Фото з інстаграму Івана Ганзери

У 2014 році у пари з'явилась донька, яку назвали на честь співачки Софії Ротару. Також у цей період співак брав участь у Євромайдані. Згодом почав їздити з концертами у зону АТО, щоб підтримати українських бійців. За це він отримав президентську відзнаку "За гуманітарну участь в АТО".

Фото з мережі

Де зараз Іван Ганзера

Ще до війни Ганзера з дружиною придбали житло в Коростені, що на Житомирщині. На початку повномасштабного вторгнення росіян сім'я перебувала саме там. Довелося ховатися від обстрілів росіян в укриття, адже постійно лунали вибухи.

Тоді Ганзера з родиною переїхали до Польщі, але згодом повернулися. Так, Іван продовжив виступати перед військовими на фронті, перед медиками та всіма, хто потребує підтримки в цей складний час.

Фото з інстаграму Івана Ганзери

Після початку війни стала популярнішою пісня Ганзери "Путіну хана". Цей трек виконавець випустив після анексії Росією Криму та збройної агресії на Донбасі.

Зараз артист продовжує давати концерти, як перед захисниками на фронті, так і для цивільних в тилу. Він долучається до благодійних заходів, де збирають кошти на ЗСУ.

Фото з інстаграму Івана Ганзери

Також Ганзера виступав з такими артистами, як гурт "Лісапєтний батальйон", Віктором Павліком, учасницею "Голосу країни" Галиною Куришко, Anna Maria.

Фото з інстаграму Івана Ганзери

Фото з інстаграму Івана Ганзери

Водночас Іван періодично поширює світлини зі своєю дружиною Ольгою та донькою Софією. Він висловлює ніжні почуття до своєї сім'ї і закликає інших цінувати своїх рідних. Улітку 2024 року Ганзера випустив новий трек "Ми навіки з тобою сім'я".

Фото з інстаграму Івана Ганзери

Фото з інстаграму Івана Ганзери

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник переможець першого сезону "X-фактору" Олексій Кузнєцов. Упродовж останніх років життя виконавця суттєво змінилося.