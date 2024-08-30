Скільки у школах Києва готових укриттів: ексклюзивний документ

Перевірки підтвердили, що окремі заклади освіти не мають бомбосховищ, але вихід є

У рамках нового навчального року з вересня всі навчальні заклади Києва мають організувати освітній процес у очному форматі. В окремих випадках також можуть застосовувати дистанційну, змішану та інші форми, передбачені законодавством. При цьому, згідно з відповідним рішенням Ради оборони столиці, для очного навчання освітні установи мають гарантувати наявність укриттів.

Як повідомили на запит "Телеграфу" у Департаменті освіти і науки КМДА, станом на другу декаду серпня-2024 кількість підготовлених укриттів у міських закладах освіти наближалась до 100%. Але все ще є заклади, у яких відсутні бомбосховища на випадок нових тривог та атак росіян.

— Розпорядженням Київської міської державної адміністрації "Про питання організації управління районами в місті Києві" від 10.12.2010 №1112 майно закладів освіти міста передано до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій. Орган управління здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна, що йому передано.

Відповідно до наявних актів, комісії у складі представників районних в місті Києві державних адміністрацій, районних управлінь Головного управління Національної поліції в м. Києві, Держпродспоживслужби рекомендували (до використання у разі небезпеки. — Ред.) найпростіші укриття 390 закладів загальної середньої освіти (94%), 20 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (95%), 13 закладів фахової передвищої освіти (87%).

У разі відсутності найпростішого укриття заклади укладають угоди щодо можливості використання укриттів сусідніх об’єктів господарювання, які територіально наближені до них та мають укриття з достатньою кількістю місць, — зазначають міські освітяни.

Скільки закладів середньої освіти столиці мають укриття - що кажуть в КМДА

Зазначимо, за даними Київської міської військової адміністрації, станом на серпень минулого року в столиці 91% закладів загальної середньої освіти мали укриття. Тобто, порівняно з актуальними даними КМДА, наведеними вище, на кінець серпня-2024 кількість шкіл, обладнаних укриттями за рік зросла лише на 3%.

При цьому станом на квітень цього року в Києві налічувалося близько 30 загальноосвітніх навчальних закладів, школярі яких змушені були переховуватися в укриттях за межами своїх шкіл.

Загалом же, відповідно до таблиці кількості доступних/обладнаних укриттів у столиці станом на кінець минулого року, безпекові локації налічувалися у 495 школах міста, 10 ліцеях та 16 гімназіях.

Але є один нюанс, до укриттів в низці закладів відносять підвальні приміщення, що перебувають у категорії найпростіших сховищ.

Варто зазначити, згідно з офіційною інформацією КМДА, 2023/2024 навчального року мережа закладів загальної середньої освіти Києва налічувала 590 шкіл різних типів та форм власності: 424 школи — комунальні, 158 — приватних та 8 державної.

Як повідомлялось, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, новий навчальний рік в Україні стартує у понеділок, 2 вересня 2024 року. А закінчиться він має до 30 червня 2025 року.

За рішенням МОН, навчальний рік у школах України триватиме з урахуванням безпекової ситуації та енергетичної складової. Тобто є загальні рекомендації Міносвіти, проте педради і керівництва шкіл самі вирішуватимуть і коригуватимуть структуру навчального року відповідно до специфіки навчального закладу, наявності укриттів та ситуації з енергопостачанням.

При цьому керівництво шкіл на місцях в автономному режимі вирішуватиме питання про тривалість навчального року, тривалість уроків та перерв, онлайн/офлайн формат навчання. Також школи на місцях самі прийматимуть рішення про дати та тривалість канікул для школярів під час навчального року.

Також "Телеграф" писав, що у I кварталі 2024 року загалом по місту налічувалося трохи більше 4 тисяч укриттів та приміщень подвійного призначення. В КМДА тоді нарікали, що збільшення числа бомбосховищ у місті нібито неможливе через обмежену кількість придатних для цього будівель.