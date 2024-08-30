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Скільки у школах Києва готових укриттів: ексклюзивний документ

Автор
Дмитро Дубенський
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Освітяни звітують про незначне покращення, але безпекові питання лишаються
Освітяни звітують про незначне покращення, але безпекові питання лишаються. Фото Колаж "Телеграфу"

Перевірки підтвердили, що окремі заклади освіти не мають бомбосховищ, але вихід є

У рамках нового навчального року з вересня всі навчальні заклади Києва мають організувати освітній процес у очному форматі. В окремих випадках також можуть застосовувати дистанційну, змішану та інші форми, передбачені законодавством. При цьому, згідно з відповідним рішенням Ради оборони столиці, для очного навчання освітні установи мають гарантувати наявність укриттів.

Як повідомили на запит "Телеграфу" у Департаменті освіти і науки КМДА, станом на другу декаду серпня-2024 кількість підготовлених укриттів у міських закладах освіти наближалась до 100%. Але все ще є заклади, у яких відсутні бомбосховища на випадок нових тривог та атак росіян.

— Розпорядженням Київської міської державної адміністрації "Про питання організації управління районами в місті Києві" від 10.12.2010 №1112 майно закладів освіти міста передано до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій. Орган управління здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна, що йому передано.

Відповідно до наявних актів, комісії у складі представників районних в місті Києві державних адміністрацій, районних управлінь Головного управління Національної поліції в м. Києві, Держпродспоживслужби рекомендували (до використання у разі небезпеки. — Ред.) найпростіші укриття 390 закладів загальної середньої освіти (94%), 20 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (95%), 13 закладів фахової передвищої освіти (87%).

У разі відсутності найпростішого укриття заклади укладають угоди щодо можливості використання укриттів сусідніх об’єктів господарювання, які територіально наближені до них та мають укриття з достатньою кількістю місць, — зазначають міські освітяни.

Скільки закладів середньої освіти столиці мають укриття - що кажуть в КМДА
Скільки закладів середньої освіти столиці мають укриття - що кажуть в КМДА

Зазначимо, за даними Київської міської військової адміністрації, станом на серпень минулого року в столиці 91% закладів загальної середньої освіти мали укриття. Тобто, порівняно з актуальними даними КМДА, наведеними вище, на кінець серпня-2024 кількість шкіл, обладнаних укриттями за рік зросла лише на 3%.

При цьому станом на квітень цього року в Києві налічувалося близько 30 загальноосвітніх навчальних закладів, школярі яких змушені були переховуватися в укриттях за межами своїх шкіл.

Загалом же, відповідно до таблиці кількості доступних/обладнаних укриттів у столиці станом на кінець минулого року, безпекові локації налічувалися у 495 школах міста, 10 ліцеях та 16 гімназіях.

Але є один нюанс, до укриттів в низці закладів відносять підвальні приміщення, що перебувають у категорії найпростіших сховищ.

Варто зазначити, згідно з офіційною інформацією КМДА, 2023/2024 навчального року мережа закладів загальної середньої освіти Києва налічувала 590 шкіл різних типів та форм власності: 424 школи — комунальні, 158 — приватних та 8 державної.

Як повідомлялось, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти, новий навчальний рік в Україні стартує у понеділок, 2 вересня 2024 року. А закінчиться він має до 30 червня 2025 року.

За рішенням МОН, навчальний рік у школах України триватиме з урахуванням безпекової ситуації та енергетичної складової. Тобто є загальні рекомендації Міносвіти, проте педради і керівництва шкіл самі вирішуватимуть і коригуватимуть структуру навчального року відповідно до специфіки навчального закладу, наявності укриттів та ситуації з енергопостачанням.

При цьому керівництво шкіл на місцях в автономному режимі вирішуватиме питання про тривалість навчального року, тривалість уроків та перерв, онлайн/офлайн формат навчання. Також школи на місцях самі прийматимуть рішення про дати та тривалість канікул для школярів під час навчального року.

Також "Телеграф" писав, що у I кварталі 2024 року загалом по місту налічувалося трохи більше 4 тисяч укриттів та приміщень подвійного призначення. В КМДА тоді нарікали, що збільшення числа бомбосховищ у місті нібито неможливе через обмежену кількість придатних для цього будівель.

Теги:
#Київ #Діти #КМДА #Освіта #Школярі #Укриття #Безпека #Школи