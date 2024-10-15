Рейтинг регионов, где большинство школ работает офлайн: стало известно, сколько детей вернули за парты (документ)

В офлайн формате работают школы при наличии укрытия

В рамках масштабной инициативы "Школа офлайн" в этом учебном году уже увеличилось количество учащихся, получающих знания в очном формате. Прирост составляет 17,8%. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки Украины на официальный запрос издания "Телеграф".

Летом этого года МОН запустила информационную кампанию по реализации масштабной инициативы "Школа офлайн" по возвращению учащихся за парты. Основной месседж – дети должны иметь безопасную среду для обучения и общения со сверстниками. Для ее создания в учебных заведениях ремонтируют и оборудуют укрытия, строят подземные школы и закупают автобусы для подвоза школьников.

И хотя на полную программа заработает с 1 сентября 2025 года, уже сейчас в министерстве констатируют тенденцию к увеличению количества учащихся, посещающих школы. По сравнению с концом прошлого учебного года в текущем дополнительно начали учиться очно 311 097 школьников, или 17,8% (на конец 2023/2024 учебного года было 1 739 035 учащихся, к началу 2024/2025 учебного года стало 2 050 132 школьника).

При этом детей, которые выбрали дистанционное обучение, стало меньше на 102 302 ученика (на конец 2023/2024 учебного года было 602 202 ученика, на начало 2024/2025 учебного года стало 499 900 учеников). Также на 145 992 ученика меньше (на конец 2023/2024 учебного года было – 869 226 учащихся, к началу 2024/2025 учебного года стало 723 234 учащихся) выбрали смешанный формат, то есть чередование дистанционного и очного обучения.

Также в Минобразования назвали 10 регионов, в которых большинство школ работает оффлайн. В лидерах – западные области, а общий рейтинг выглядит так:

● Львовская (1052 заведений общего среднего образования (ЗЗСО) из 1076, или 97,7%)

● Закарпатская (546 ЗЗСО из 565, или 96,6%)

● Ивано-Франковская (496 ЗЗСО из 548, или 90,5%)

● Винницкая (536 ЗЗСО из 607, или 88,3%)

● Хмельницкая (462 ЗЗСО из 523, или 88,3%)

● г. Киев (492 ЗЗСО из 581, или 84,6%)

● Черновицкая (283 ЗЗСО из 337, или 83,9%)

● Тернопольская (462 ЗЗСО из 556, или 83%)

● Черкасская (356 ЗЗСО из 437, или 81,4%).

Основным условием для работы школ очно с учетом ситуации в Украине остается наличие укрытия. Как сообщал Телеграф, в Киеве в случае отсутствия такого в учебных заведениях администрации заключают соглашения о возможности использования укрытий соседних объектов хозяйствования, которые территориально приближены к ним и имеют достаточное количество мест, чтобы "приютить" и школьников.