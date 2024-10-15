Не тільки дроноводи: у Міноборони назвали, які вакансії цікавлять українців найбільше

В Україні вже відкрили 42 центри рекрутингу

Кількість звернень громадян до центрів рекрутингу Збройних Сил України активно зростає. При цьому найбільший попит спостерігається на посади водіїв, операторів безпілотних літальних апаратів та інших.

Як повідомляє Міністерство оборони України, за минулий тиждень до центрів рекрутингу звернулися 804 особи. Загалом кількість заявок від початку року досягла 20 954, з яких понад п'ять тисяч претендентів уже стали вступили до лав Сил оборони України.

Найбільше запитів українці подають на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

У Міноборони зазначають, що центри рекрутингу працюють не лише для набору до ЗСУ. Громадянам пропонують також вакансії в інших силових структурах, таких як Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Служба безпеки України. На сьогодні в Україні діє 42 центри рекрутингу, два з яких відкрилися лише минулого тижня.

Важливо підкреслити, що робота цих центрів є конфіденційною, а повістки там не видаються.

Нагадуємо, нардеп Олександр Федієнко розповів, що не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. Проте ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на певні посади, наприклад, електриків чи водіїв.

Також він додав, що нещодавні рейди ТЦК цілком можуть бути пов'язані з тим, що бойові командири звертаються до них за поповненням підрозділів. І ці заходи нагадують суспільству про обов'язок, про воєнний стан і про те, що війна триває.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків не можуть мобілізувати примусово. Нещодавні зміни в законодавстві забороняють призивати деякі категорії українців.