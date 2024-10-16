"План перемоги" продемонструють українцям не повністю: у Зеленського пояснили причину

Реально реалізація "плану перемоги" буде залежати тільки від України та українців

"План перемоги України", розроблений президентом Володимиром Зеленським, презентують громадськості, але не повністю. Низка елементів та моментів плану залишиться закритою від звичайних українців.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що закриті від громадськості частини плану будуть стосуватися математичного складника документа.

"Там є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичного складника, тобто скільки зброї, в якому вигляді й так далі має бути надано Україні. Але там є інше – там є логіка розуміння, що війну можна закінчити", – сказав Подоляк.

За словами радника голови ОПУ, реально реалізація "плану перемоги" буде залежати тільки від України та українців. Попри наявність союзників та партнерів, Україна – це, зазначив Подоляк, "єдина країна, яка може правильно розставити фінальні акценти у цій війні".

Що відомо про План перемоги Зеленського

Вперше про нього глава держави заявив кілька місяців тому. Президент розповідав лише про його окремі пункти. За його словами, План перемоги України має 4 основних пункти та один додатковий. Зокрема, він охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, потрібні для того, щоб змусити РФ закінчити війну.

Там йдеться про військову підтримку України, вільне використання військової допомоги від партнерів, а також про економічну допомогу. Також у ньому згадується операція ЗСУ в Курській області.

Також в межах Плану перемоги розглядається й ситуація з Кримом та Чорним морем. Зеленський зазначав, що ізоляція Криму, а також протидія російського флоту у Чорному морі спрямовані на послаблення позиції Росії у регіоні та зміцнення оборонних можливостей України.

Як заявляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, представлений в США План перемоги України не є заміною "Формулі миру" та має низку відмінностей. Но головне – цей план спрямований на те, щоб силою змусити російський режим піти на укладення миру саме за формулою Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський представить План перемоги усім лідерам країн Європейського Союзу під час саміту ЄС. Це станеться 17-18 жовтня цього року.