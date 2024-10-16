Евакуація, штурми та атаки: яка зараз ситуація у Куп’янську

Жителям міста не можуть забезпечувати проведення опалювального сезону, надання електроенергії та надання безпосередньо гуманітарної допомоги.

Російські війська продовжують штурмувати Куп’янський напрямок і лише за останню добу було відбито 28 атак. У самому Куп’янську, а також Кондрашівці, Курилівці, Петропавлівці зараз вкрай небезпечно перебувати цивільним особам, тому було оголошено термінову евакуацію.

У свіжому звіті Генштабу ЗСУ від 16 жовтня зазначено, що за добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора.

За день це цього росіяни атакував Куп’янський р-н, с. Ківшарівка, 2-й мікрорайон, гаражний кооператив. Загалом внаслідок обстрілу було пошкоджено 50 гаражів.

Як повідомляв голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, у Куп’янську та ще трьох населених пунктах оголошено обов’язкову евакуацію.

"На Раді оборони нами було ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського спрямування, зокрема, місто Куп’янськ, Кондрашівка, Курилівка, Петропавлівка та інші населені пункти. Це пов’язано з тим, що там погіршується ситуація з воєнним спрямуванням. Ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання безпосередньо гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює нашу критичну інфраструктуру, відновлення там фактично неможливе", — заявив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці серпня 2024 року росіяни повідомили про нібито повний контроль над селом Сіньківка, розташований приблизно за чотири кілометри від Куп’янська. Однак ця історія виявилася не більш ніж просто курйозною.