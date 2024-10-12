Росіяни просунулися під Торецьком та активізувалися на Куп'янському напрямку (свіжі карти боїв)

Тривають важкі бої

Йде 962-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. За добу, 11 жовтня, ворог мав просування під Кураховим та Торецьком. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Про просування ворога повідомили аналітики DeepState. Зокрема росіяни захопили нові території біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському. Відповідні зміни лінії фронту зафіксовано на карті.

У Генеральному Штабі ЗСУ поінформували, що найбільшу кількість атак протягом 11 жовтня було відбито на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне. Також росіяни атакували в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки.

Також російська армія активізувалася на Куп’янському напрямку, за добу 11 жовтня там відбулось 23 атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

Крім того, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій росіян.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський на зустрічі із канцлером ФРН Олафом Шольцом назвав рік, коли йому хотілося б закінчити війну. Шольц зі свого боку наголосив, що Україна може розраховувати на його країну.