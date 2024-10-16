Эвакуация, штурмы и атаки: какая сейчас ситуация в Купянске

Жителям города не могут обеспечивать проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, а также оказание непосредственно гуманитарной помощи

Российские войска продолжают штурмовать Купянское направление и только за последние сутки было отражено 28 атак. В самом Купянске, а также Кондрашовке, Куриловке, Петропавловке сейчас крайне опасно находиться гражданским лицам, потому была объявлена срочная эвакуация.

В свежем отчете Генштаба ВСУ от 16 октября указано, что за сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора.

За день это этого россияне атаковал Купянский р-н, с. Ковшаровка, 2-й микрорайон, гаражный кооператив. В целом в результате обстрела были повреждены 50 гаражей.

Как сообщал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, в Купянске и еще трех населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация.

"На Совете обороны нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из некоторых громад Купянского направления, в частности, город Купянск, Кондрашовка, Куриловка, Петропавловка и другие населенные пункты. Это связано с тем, что там ухудшается ситуация с военного направления. Мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание непосредственно гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает нашу критическую инфраструктуру, восстановление там фактически невозможно", — заявил Синегубов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце августа 2024 года россияне сообщили о якобы полном контроле над селом Синьковка, расположенном примерно в четырех километрах от Купянска. Однако эта история оказалась не более чем просто курьезной.