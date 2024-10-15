"Не можемо гарантувати": обов’язкову евакуацію оголосили з Куп’янська (відео)

Обстріл міста посилюється

У вівторок, 15 жовтня, у Куп’янську, а також Кондрашівській, Курилівській та Петропавлівській громадах у Харківській області оголосили обов’язкову евакуацію всіх цивільних осіб. Це пов’язано із погіршенням військової ситуації.

Обстріл міста посилюється і незабаром росіяни можуть форсувати річку Оскол. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов в ефірі телемарафону.

"Зараз погіршується військова ситуація у зв’язку з тим, що ми не можемо гарантувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру", – сказав він.

За його словами, росіяни наблизилися до річки Оскол і можуть її через деякий час форсувати. Окрім самого Куп’янська, людей евакуюватимуть із Кондрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад, які розташовані ближче до лінії фронту.

Також Синегубов додав, що на лівому березі Оскола у Куп’янському районі залишаються близько 4 тисяч осіб.

Скріншот карті

Крім того, продовжується евакуація з міста Торецьк Донецької області. За два тижні вдалося вивезти ще близько двох тисяч місцевих жителів. За інформацією української розвідки, противник намагається скористатися сухою погодою на Донеччині, активно застосовуючи артилерію та дрони для досягнення своїх завдань до початку морозів.