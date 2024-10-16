Запрошення до НАТО потрібно зараз, це ключ до миру: "План Перемоги" Зеленського

Це перший і фундаментальний крок до миру, вважає Президент

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де презентував свій "План перемоги". Першим і ключовим пунктом цього плану є термінове запрошення України до НАТО.

Глава держави наголосив на важливості цього кроку для забезпечення безпеки не лише України, а й усього євроатлантичного простору. Це рішення може стати фундаментальним для досягнення миру. Відповідне відео з виступу Президента у залі Верховної Ради опубліковане на фейсбук-сторінці очільника держави.

Чому Україну необхідно запросити до НАТО вже

За словами Президента, Україна довела свою здатність захищати демократичні цінності та спільний спосіб життя. Він зазначив, що протягом десятиліть Росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі, зокрема той факт, що Україна не є членом НАТО. Саме це, на думку Зеленського, спонукало Росію посягати на українську територію.

"Ми розуміємо, що членство в НАТО – це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні", — наголосив Президент.

Зеленський підкреслив, що запрошення до НАТО є сильним рішенням, яке потребує лише рішучості. Він зазначив, що це запрошення символізує значно більше, ніж просто вступ до Альянсу. За словами Президента, рішучість у питанні НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції та безальтернативність демократії в країні.

Глава держави наголосив, що запрошення до НАТО зараз із членством пізніше посилює всіх учасників Альянсу. Саме воно визначить, як партнери бачать місце України в архітектурі безпеки. Крім того, цей крок може стати потужним сигналом для Росії. За його словами, росіяни повинні відчути, що їхній лідер зазнав геополітичної поразки.

Зеленський наголосив, що "План перемоги" має на меті прокласти шлях до другого саміту миру та поставити крапку у війні. Він висловив впевненість, що якщо план буде підтриманий партнерами, війну можна буде завершити до кінця наступного року.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що Зеленський заявив, що Україна воює одразу з трьома країнами. Це не лише РФ, але й КНДР та Іран.