Зеленський представить у Раді План перемоги: що відомо про цей документ

Документ складається з декількох пунктів

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представить у Верховній Раді свій План перемоги. Проте деякі додатки документа публічно обговорюватися не будуть.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, у Плані перемоги є логіка до розуміння, "що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі".

"Є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді має бути надана Україні", — підкреслив Подоляк.

Він також зазначив, що План перемоги є чітким та математично обґрунтованим. За словами радника голови ОП, партнери України мають вирішити, "чи готові вони всі разом капітулювати", оскільки "Україна капітулювати не буде".

Подоляк також додав, що у Плані перемоги ключову роль відіграють Україна та її громадяни. Він підкреслив, що тільки Україна "може правильно розставити фінальні акценти в цій війні".

Що відомо про План перемоги Зеленського

Вперше про нього глава держави заявив кілька місяців тому. Детальний зміст документа публічно поки що не розкривали.

До цього президент розповідав лише про його окремі пункти. За його словами, План перемоги України має 4 основних пункти і один додатковий. Зокрема, він охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, потрібні для того, щоб змусити РФ закінчити війну.

Там йдеться про військову підтримку України, вільне використання військової допомоги від партнерів, а також про економічну допомогу. Також у ньому згадується операція ЗСУ в Курській області.

Також в межах Плану перемоги розглядається й ситуація з Кримом та Чорним морем. Зеленський зазначав, що ізоляція Криму, а також протидія російського флоту у Чорному морі спрямовані на послаблення позиції Росії у регіоні та зміцнення оборонних можливостей України.

Як заявляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, представлений в США План перемоги України не є заміною "Формулі миру" та має низку відмінностей. Но головне – цей план спрямований на те, щоб силою змусити російський режим піти на укладення миру саме за формулою Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський представить План перемоги усім лідерам країн Європейського Союзу під час саміту ЄС. Це станеться 17-18 жовтня цього року.