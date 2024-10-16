"Мир завдяки силі": Зеленський розповів, як саме планує стримувати РФ

До пунктів плану є таємні додатки

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, презентував План перемоги. Третій пункт документу стосується стримування Росії. Ключовим елементом цього пункту є пропозиція розмістити на території України комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.

Деталі президент розповів під час виступу у Верховній Раді. "Телеграф" уважно слідкував за тезами президента.

"Третій пункт Плану – стримування. Під нього теж є таємний додаток. Його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді", — мовив президент.

Він також заявив, що таємний додаток до Плану перемоги отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом цю дуже добре відому світові концепцію стримування.

"Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Завдяки цьому стримування Росії від агресії можливе і щодо України та всієї Європи", — наголосив Зеленський.

Ключовим елементом третього пункту плану є пропозиція розмістити на території України комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Його має бути достатньо для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії до двох перспектив: або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями.

"Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни. Мир завдяки силі", — підкреслив президент.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що План перемоги України не є заміною "Формули світу" і має низку відмінностей. Але головне – цей план спрямований на те, щоб силоміць змусити російський режим піти на світ саме за формулою Зеленського.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський представить План перемоги всім лідерам країн Європейського Союзу на саміті ЄС. Це станеться 17-18 жовтня цього року.