План перемоги Зеленського: коли може закінчитися війна в Україні, названо строки

Усі пункти плану розраховані за часом

Представлений президентом України Володимиром Зеленським "План перемоги" 16 жовтня у Верховній Раді може завершити повномасштабну війну в Україні не пізніше 2025 року.

Загалом план складається з п’яти пунктів, а також трьох секретних доповнень. Якщо цей план підтримають, то є всі шанси на такий розвиток подій.

"Пункти Плану розраховані докладно в часі. Якщо їх дотримуватись, то вдасться завершити війну не пізніше 2025 року", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що всі пункти розраховані за часом. Як пояснив глава держави, перші чотири пункти – це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт — на період після війни, щоб забезпечити безпеку.

За словами Зеленського, всього План складається із п’яти пунктів та трьох секретних доповнень. Пункт перший – геополітичний, другий та третій – військові, четвертий – економічний, а п’ятий – про безпеку.

Союзники позитивно оцінили План перемоги, і від них надійшло багато сигналів підтримки. 17 жовтня Зеленський представить документ на засіданні Євроради.

"Партнери України, яким було представлено план, поставилися до нього дуже практично, уважно. Команди зосереджені зараз на деталях заради дієвої допомоги, команди почали працювати", — сказав президент.

П’ять пунктів із "Плану перемоги":

Перший пункт – запрошення до НАТО.

Другий пункт – оборона. Йдеться про зміцнення української оборони та розворот війни у бік РФ.

Третій пункт – стримування російської агресії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет заборони подальшої російської агресії.

Четвертий пункт – стратегічно-економічний потенціал України.

П’ятий пункт розрахований на повоєнний час. Український досвід має бути використаний для всього Альянсу та захисту Європи. Україна запропонувала заміщення американських військових у Європі українцями після війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що у ВР буде представлено "План перемоги" не повністю.