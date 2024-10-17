ВАКС зобов'язав НАБУ внести до ЄРДР відомості за заявою Коломойського

Раніше НАБУ відмовлялося внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин за фактами заволодіння корпоративними правами компаній "Укрнафта", "Укртатнафта", "Укрнафтобуріння", шляхом зловживання службовим становищем посадовцями і службовими особами.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою бізнесмена Ігоря Коломойського. Відповідну ухвалу оголосив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк.

"Скаргу задовольнити. Зобов'язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, подані у заяві Ігоря Коломойського про кримінальне правопорушення від 18.09.2024", — повідомив суддя.

Перед оголошенням цієї ухвали сторона захисту Ігоря Коломойського представила його скаргу і просила суд зобов'язати службових осіб Національного антикорупційного бюро України, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою про корупційні кримінальні правопорушення, яка була подана і датується 18 вересня 2024 року.

Скарга Коломойського стосується бездіяльності НАБУ щодо не внесення відомостей за його заявою про злочин за фактами заволодіння корпоративними правами компаній "Укрнафта", "Укртатнафта", "Укрнафтобуріння", шляхом зловживання службовим становищем особами Офісу президента та службових осіб інших органів державної влади.

Зокрема, у заяві Коломойського йшлося про вчинення кримінального правопорушення рядом службових осіб категорії "А", службових осіб державних та правоохоронних органів.

Відповідна заява була направлена до НАБУ шляхом поштового зв'язку. Згідно даних "Укрпошти", ця заява надійшла до НАБУ 23 вересня, і тому, відповідно до чинного законодавства (стаття 214 Кримінального процесуального кодексу), відомості до ЄДРР необхідно було внести не пізніше 24 годин, а саме 24 вересня. Водночас, до сьогоднішнього дня Коломойський не має відомостей про те, що відповідні відомості були внесені до єдиного реєстру.

Коломойський вважає таку дію НАБУ бездіяльністю. Своєю чергою, від НАБУ на судове засідання ніхто не прийшов.

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесменові було змінено запобіжний захід на заставу. Проте Коломойський досі перебуває в ув'язненні.