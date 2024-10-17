ВАКС обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по заявлению Коломойского

Ранее НАБУ отказывалось внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о преступлении по фактам завладения корпоративными правами компаний "Укрнафта", "Укртатнафта", "Укрнафтобурение" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами.

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующее решение объявил следственный судья ВАКС Андрей Бицюк.

"Жалобу удовлетворить. Обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, представленные в заявлении Игоря Коломойского об уголовном правонарушении от 18.09.2024", — сообщил судья.

Перед объявлением этого определения сторона защиты Игоря Коломойского представила его жалобу и просила суд обязать должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению о коррупционных уголовных делах, которое было подано и датируется 18 сентября 2024 года.

Жалоба Коломойского касается бездействия НАБУ по невнесению сведений по его заявлению о преступлении по фактам завладения корпоративными правами компаний "Укрнафта", "Укртатнафта", "Укрнафтобурение" путем злоупотребления служебным положением лицами Офиса президента и должностных лиц других органов государственной власти.

В частности, в заявлении Коломойского говорилось о совершении уголовного правонарушения рядом должностных лиц категории "А", должностных лиц государственных и правоохранительных органов.

Соответствующее заявление было направлено НАБУ путем почтовой связи. Согласно данным "Укрпочты", это заявление поступило в НАБУ 23 сентября, и потому, согласно действующему законодательству (статья 214 Уголовного процессуального кодекса), сведения в ЕГРР необходимо было внести не позднее 24 часов, а именно 24 сентября. В то же время до сегодняшнего дня у Коломойского нет сведений о том, что соответствующие сведенимя были внесены в единый реестр.

Коломойский считает такое поведение НАБУ бездействием. В свою очередь, от НАБУ на судебное заседание никто не пришел.

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.