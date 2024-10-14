У "Слузі народу" підтримали посилення мобілізації та рейди ТЦК

Які ще прийняти закони для того, щоб стимулювати їх стати на облік, оновити свої дані — Федієнко

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко висловив свою думку щодо рейдів ТЦК по Україні. За його словами, мільйони військовозобов'язаних уникають мобілізації, попри те, що країна знаходиться у стані війни.

Він вважає це неприпустимим, адже згідно з Конституцією та чинним законодавством, громадяни мають обов’язок захищати батьківщину та не порушувати правила військового обліку. Про це він розповів у ефірі Радіо Свобода.

Федієнко додав, що навіть штрафи за порушення цих обов'язків не стимулюють багатьох прийти до територіальних центрів комплектування та хоча б оновити свої дані.

"У нас понад 6 мільйонів військовозобов'язаних людей не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще інколи сплатити штраф, ховатися, поки їх життя, їх сімей, дітей захищають інші хлопці. Які ще прийняти закони для того, щоб стимулювати їх (Ред. — військовозобов'язаних) стати на облік, оновити свої дані", — каже нардеп.

Депутат також торкнувся теми соціальної нерівності, зокрема, щодо "економічного бронювання". Як вважає Федієнко, воно дозволяє людям, які мають гроші, уникати мобілізації, в той час, як інші йдуть на фронт.

Нагадуємо, днями представники ТЦК влаштували рейди у Харкові, Хмельницькому, Дніпрі, Винниці та інших великих містах. Під приціл "рейдерів" потрапили в першу чергу ресторани, бари та нічні клуби, де може перебувати багато чоловіків.

Місцеві канали опублікували низку відео "з місць", де можна побачити людей у військовій та поліцейській формі. У Дніпрі поліція та ТЦК ганяються за людьми на вулицях, а у Харкові похмуро жартують, що завтра місто буде пустим.

Раніше "Телеграф" писав, кого у жовтні можуть мобілізувати в першу чергу. Як і раніше, повістки можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.