Рейди продовжуються: у Харкові одразу три музичних гурти забрали до ТЦК під час концерту

Ніби то одного з команди вже відправили на навчання

У Харкові представники ТЦК та СП спільно з поліцією провели рейд у клубі, де мав відбутися концерт гуртів "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". Артистам вручили повістки, через що найближчі концерти були скасовані.

За інформацією телеграм-каналу "Сата зухвало про музло", на місці події працювало понад 20 співробітників ТЦК, які перевіряли документи не лише у музикантів, але й у відвідувачів.

У ЗМІ пишуть, що в артистів забрали телефони. Менеджера до них не пускали.

Затриманим чоловікам вручили повістки, а одного з членів музичної команди — звукорежисера, вже нібито відправили на навчання.

Гурт "True Tough"

Гурт "Ґрунт Палає"

Гурт "Mordox"

Зазначимо, що цей рейд стався напередодні благодійного концерту в Києві, де музичні колективи мали взяти участь. Проте організатор події повідомив, що "через форс-мажорні обставини" гурти не змогли долучитися до програми концерту в столиці.

Поки що у ТЦК не прокоментували інцидент.

Нагадуємо, увечері 11 жовтня по всій Україні співробітники ТЦК разом із Національною поліцією влаштували масові облави. Під рейди, які розшукували "ухилянтів", потрапили Київ, Харків, Дніпро, Хмельницький, Винниця та інші українські обласні центри.

Так, в Києві ТЦК прийшли під Палац спорту після того, як там завершився концерт гурту "Океан Ельзи".

Попри обурення людей почалися перевірки документів та "бусифікація". На відео, які опублікували київські канали, можна побачити, що військові та поліцейські ігнорують питання від журналістів на місці інциденту, дуже грубо розмовляють зі звичайними людьми (в тому числі російською), а також насильно затягують у свої мікроавтобуси молодих людей, яких оголосили "ухилянтами".

Рейди також влаштували у Харкові, Хмельницькому, Дніпрі, Винниці та інших великих містах. Під приціл "рейдерів" потрапили в першу чергу ресторани, бари та нічні клуби, де може перебувати багато чоловіків. Місцеві канали опублікували низку відео "з місць", де можна побачити людей у військовій та поліцейській формі. У Дніпрі поліція та ТЦК ганяються за людьми на вулицях, а у Харкові похмуро жартують, що завтра місто буде пустим.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік, який станцював перед співробітниками ТЦК у Житомирі, став героєм дня в мережі. Ймовірно, це була довідка про відстрочку від призову.