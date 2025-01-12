Літають майже над Львовом і не лише: в Україні помітили чотири пасажирські літаки (фото)

Деякі з них прямували до Варшави

У небі над Україною продовжують фіксувати пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір. Так, аж чотири борти пролетіли майже над Львовом на заході країни.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Зазначається, що 6 січня на мапі польоту чотири літаки перетнули кордон України та пролетіли над західними областями.

Рейс LO6194/B788 вилетів з Таїланду о 13:55 та приземлився у Польщі, Варшава, о 19:46 за місцевим часом. Ще один рейс B789/LO6519 навпаки прямував з Варшави до Бангкока. Його виліт був о 19:00 та приземлився борт о 10:32 наступного дня. Обидва борти, згідно з мапою польотів, пролетіли над закритим повітряним простором України.

До того ж 6 січня мапа зафіксувала ще два загадкових рейси. Один з них — B38M/TK1776, який вилетів з Риги о 16:55 та приземлився у Стамбулі о 23:15. Також рейс А359/AY61, прямуючи з Гельсінків до Токіо, пролетів над західними областями України.

Зауважимо, що є імовірність того, що ці маршрути черговий глюк порталу, Адже будь-які повітряні цілі в небі над Україною збивають сили протиповітряної оборони.

Проте дивно те, що усі борти належать до різних авіакомпаній та мають різні маршрути.

Нагадаємо, нещодавно у небі над Україною також фіксували аж три загадкових пасажирських літаки. Усі вони пролетіли над заходом країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у новорічну ніч над Україною помітили пасажирський літак із Білорусі.