"Україна може допомогти": Зеленський заявив про готовність надати Придністров'ю вугілля

Росія через ситуацію в "ПМР" намагається вплинути на суспільні настрої у Молдові перед виборами

Україна готова допомогти подолати кризу так званій "Придністровській Молдавській Республіці" – невизнаному утворенню, яке контролюється росіянами. Проте наразі немає реакції на простягнуту руку допомоги від тих, хто реально вирішує такі питання у "ПМР".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців 12 січня. Він нагадав, що саме свідомі дії російського режиму призвели до того, що у "ПМР" немає газу, опалення, а скоро не буде й електрики.

"Україна може допомогти вугіллям. Проте поки ми не бачимо відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї. З нашого боку готовність є", – зазначив він.

Президент додав, що Росія таким чином через ситуацію в "ПМР" намагається вплинути на суспільні настрої у Молдові перед виборами. Тому Україна, щоб зруйнувати плани Москви, пропонує допомогу.

1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію до країн Європи. В результаті "блакитне паливо" з Росії перестало надходити до так званої "Придністровської Молдавської Республіки". Потім у Придністров’ї відключили опалення та гарячу воду для населення, бюджетних установ та організацій усіх форм власності, окрім лікарняних стаціонарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Молдова запропонувала Придністров’ю допомогу у вирішенні проблеми газу. Але влада т.зв. "ПМР" відмовилась від допомоги з Кишинева, заявивши, що очікують поновлення постачання газу від російського "Газпрому" за контрактом, термін дії якого спливає у 2026 році. Там додали, що не хочуть закуповувати газ з Молдови та країн ЄС, оскільки це нібито буде за "вищими та нестабільними" цінами.